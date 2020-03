Flere fysioterapeuter og ergoterapeuter som for eksempel Sussi Kristoffersen (tv), Signe Bech og Joy Thomassen har meldt sig frivilligt til at hjælpe med, at visiteret personale kan selv-teste sig ved den fremskudte testenhed udenfor Medicinsk Afdeling på Sjællands Universitetshospital Roskilde. Til hverdag hører de under Reumatologisk Afdeling, men deres aktiviteter er lukket ned. Derfor er de glade for at kunne hjælpe til. Foto: Linda Bang Jessen

Send til din ven. X Artiklen: Mangler testkit: Kan kun teste for corona i ni dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mangler testkit: Kan kun teste for corona i ni dage

Sjælland - 24. marts 2020 kl. 08:08 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Hver dag kan cirka 300 mennesker blive testet for mulig smitte med coronavirus i Region Sjælland, for der er rationering på de testkit, der bliver brugt til at fastslå, om personen har sygdommen.

- Vi har et begrænset antal testmateriale til rådighed, og vi har flere gange oplevet, at det, vi forventede, blev leveret, ikke kom alligevel. Derfor må vi prioritere ud fra det, vi har, og vi har plus-minus til at kunne teste i 10 dage til, inklusiv i dag (mandag, red.). Der skal være leverancer på vej, men vi tør ikke stole på det, før vi har dem, siger Jesper Gyldenborg, der er vicedirektør på Sjællands Universitetshospital.

Under normale omstændigheder indkøber sygehusene selv testmateriale via regionernes indkøbsordning, men i den ekstraordinære situation, hvor den internationale efterspørgsel er enorm, arbejder Lægemiddelstyrelsen på at få indkøbt materiale til alle danske regioner.

De begrænsede muligheder for at teste personer, der kan være smittet med coronavirus, medfører, at regionen har en rækkefølge, som der prioriteres efter.

- Den første gruppe er borgere, som er så syge, at de skal indlægges. Vi skal vide, om de har Covid-19 og skal i isolation, eller om de fejler noget andet; lungebetændelse eller influenza, hvor de skal have en anden behandling, forklarer Jesper Gyldenborg.

Den anden gruppe, som kan blive testet, er personale fra sygehuse, kommuner og praktiserende læger, som arbejder i kritisk vigtige funktioner i sundheds-, ældre- og socialområdet, hvor det har en umiddelbar konsekvens, om de er på arbejde eller ej.

- Vi er ret skarpe på, at det skal være indstillet af en områdeleder eller lignende, altså en leder på et vist niveau, at denne person varetager kritisk vigtige funktioner. Og hvis folk er så syge, at de skal være hjemme under alle omstændigheder, så tester vi ikke. De, der bliver testet, er dem, der har lette symptomer, hvor man under normale omstændigheder var gået på arbejde, siger Jesper Gyldenborg.

Den sidste gruppe, som er prioriteret til at få del i de få test, er fødende kvinder med symptomer på at have Covid-19.

Det betyder, at Region Sjælland ikke på nuværende tidspunkt kan leve op til Sundhedsstyrelsens bud på alle punkter.

- Vi kan ikke teste personer fra særligt sårbare og udsatte grupper, før vi har fået leveret flere testkit, siger Jesper Gyldenborg.

I skrivende stund er der 49 indlagte patienter med Covid-19 i Region Sjælland (i Roskilde og Slagelse), 10 af dem ligger i respirator på intensiv afdeling. Foreløbig er to personer i Region Sjælland døde af sygdommen.