Mangler brev: Ældre borgere i Solrød, Greve og Køge fik ingen vaccine-tilbud

Landet over har de ældre over 85 år, som skulle have været inviteret til vaccination mod Covid-19 i dag og de kommende dage, ikke fået det vigtige brev.

Borgmester: Det er brandærgerligt

Niels Hörup (V), borgmester i Solrød og formand for KKR-samarbejdet mellem de 17 kommuner i Region Sjælland, ærgrer sig:

- Det er noget skidt. Selvfølgelig er det menneskeligt at fejle, og alle har fokus på at få styr på pandemien. Men det er brandærgerligt. Udrulningen af vaccinationsprogrammet og fokus på de mest sårbare borgere er det, der skal til for at få begrænset smitten, siger Niels Hörup.