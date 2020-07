Mangelfulde kræfttjek: 13 kvinder får 5,6 millioner i erstatning

I december 2018 kom det frem, at flere hundrede kvinder i Region Sjælland havde fået mangelfulde undersøgelser for brystkræft på Ringsted Sygehus.

13 af de 15 har fået udbetalt erstatning, mens erstatningen ikke er gjort op for to af kvinderne.

- Det, de har fået erstatning for, er ikke selve brystkræften. Men de har fået erstatning, fordi kræften er opdaget for sent, og de eksempelvis har skulle igennem et mere komplekst behandlingsforløb, end hvis kræften var opdaget i tide.