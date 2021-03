Mange af de vaccinerede på vaccinecentrene i Region Sjælland bor i Nordsjælland, i københavnsområdet eller på Fyn og sågar i Midtjylland. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Mange vacciner går til borgere i naboregionerne

Sjælland - 09. marts 2021 kl. 21:08 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Op mod 40 procent af de vacciner, Region Sjælland er blevet tildelt, går til borgere fra Fyn, hovedstadsområdet og Jylland.

Hver uge fordeles vaccinerne mod Covid-19 i de fem regioner ud fra antallet af borgere. Men borgerne i Region Sjælland får langt mindre gavn af vaccinerne, for kampen om at få de eftertragtede to stik i overarmen får borgere til at rejse langt.

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at Region Sjælland er den region i landet, hvor flest mennesker fra andre regioner booker vaccinetider. I den store gruppe borgere - vaccinegruppe 5 - der består af mennesker i alle aldre med særlig risiko, er hele 40 procent af de tildelte vacciner i Region Sjælland gået til borgere med bopæl i andre regioner.

DF: Det går ud over sårbare - Det kan simpelthen ikke blive ved med at gå, vi er nødt til at få en anden fordeling af vaccinerne. For selvfølgelig kan man ikke fortænke borgere, der selv kan transportere sig eller har pårørende, som kan, i at bestille en vaccine et sted i en anden region med ledige tider. Men det går ud over ældre og sårbare i vores egen region, siger regionsrådsmedlem Gitte Simoni (DF).

Afdelingen Det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland, der står for vaccinationsindsatsen har som tidligere omtalt forgæves henvendt sig til Sundhedsstyrelsen for at få lov til at få en øget portion vacciner.

Flere og flere udefra Allerede da de hjemboende ældre blev indkaldt til vaccination stod det klart, at mange pårørende var klar til at køre de ældre langt for at få en ledig tid. I gruppe 2 - ældre, der modtager praktisk hjælp og hjemmehjælp - er over 20 procent af de vaccinerede på vaccinecentrene i Region Sjælland bosat på den anden side af Storebæltsbroen i Region Syddanmark (19,9 procent), Region Hovedstaden (1,6 pct.) Region Midtjylland .

Omvendt er kun 3,7 procent af Region Sjællands borgere i den gruppe blevet vaccineret i en anden region.

I gruppen af ældre over 85 år, der klarer sig selv, er det endnu flere, som kommer langvejs fra for at få stikket i Region Sjælland. I den gruppe næsten 28 procent af vaccinerne gået til borgere med bopæl uden for Region Sjælland. Igen er det fynboerne, som især tager turen over vandet, 20,3 procent bor i Region Syddanmark, 6,8 procent i Region Hovedstaden og 0,6 procent i Midtjylland.

3,3 procent af borgerne i Region Sjælland i den gruppe har fået stikket i hovedstaden.

Og da først de hjertesyge, lungesyge, nyrepatienterne og mange andre i særlig risiko fik invitationen og bookede tider, accelererede udfordringen til, at blot 60,2 procent af målgruppens vaccinerede i Region Sjælland bor i regionen. Omvendt har kun lige over 6 procent af målgruppen med bopæl i Region Sjælland fået vaccinationen i en anden region.

Regionsrådsformand vil have omfordeling Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) har talt med sundhedsminister Magnus Heunicke om sagen, og han har også skriftligt henvendt sig til både sundhedsministeren og statsministeren for at få en løsning på problemet.

- De her tal taler deres tydelige sprog. Vi skal kunne sikre, at ingen borgere kommer til at vente længere tid end andre. Derfor er der et behov for at korrigere vaccineleverancerne, siger Heino Knudsen.

Han pointerer, at regionens vaccinecentre har kapacitet til at vaccinere mange flere. En del af udfordringen er, at der er ankommet så få vacciner til landet.

- Vi har tæt daglig dialog med Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut om fordelingen. Det bliver også drøftet i styregruppen for vacciner, at hvis man systematisk kan se en skævhed, så skal der ske en udjævning af fordelingen af vacciner. Så jeg forventer, at Region Sjælland snarest muligt får en større andel af vaccinerne, siger Heino Knudsen.

Han mener, at det er en fordel, at man frit kan vælge at blive vaccineret over hele landet:

- Når det bliver den brede befolkning, der skal vaccineres, er jeg sikker på, at der også vil være en del fra Region Sjælland, som vil vælge at blive vaccineret, der hvor de arbejder, i hovedstaden eller en anden region.