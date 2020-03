Sammen med sine medarbejdere bruger Carsten K. Jensen (tv.) en del tid på »damage control« for at afbøde følgerne af coronakrisen hos CJK Steel. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Mange sjællandske virksomheder holder stadig hjulene kørende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange sjællandske virksomheder holder stadig hjulene kørende

Sjælland - 16. marts 2020 kl. 12:05 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmark er ramt af coronavirus, og det har vidtrækkende konsekvenser. Alle sjællandske virksomheder er påvirkede af den nuværende krise, men flere holder heldigvis stadig hjulene kørende.

Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland oplyser, at billedet er meget forskelligt afhængig af, hvilke brancher man kigger på.

- De virksomheder, der eksempelvis leverer varer til tøjbutikker, har det hårdt. Men i formiddags besøgte jeg en virksomhed i Tune, der sælger frø og gødning til haven. De har travlt, fordi nu har folk jo virkelig tid til at gå i haven.

Han tilføjer, at virksomheder, som ikke er særlig godt polstrede økonomisk, kan komme i farezonen, hvis de oplever en periode uden indtjening på grund af krisen. Erhvervshusdirektørens bedste råd til dem er at tage en snak med deres bank og deres leverandører for at få en aftale om, at de kan vente med at betale.

- De må forklare banken og leverandørerne, at deres virksomhed jo ikke er blevet dårligere, men at de er påvirkede af en midlertidig verdensomspændende krise, lyder det fra Mads Váczy Kragh.

Hos virksomheden CJK Steel med hovedsæde i Køge og afdeling i Kalundborg begynder man at mærke krisen. CJK Steel leverer primært rør og kedler til medicinalindustrien plus en del vedligeholdelsesarbejde for forskellige kunder.

- Mange af vore kunder begynder at drosle kraftigt ned på grund af coronakrisen, og det mærker vi jo lige med det samme. Det ændrer sig simpelthen fra time til time, og vi bruger en del tid og kræfter på »damage control« forstået på den måde, at vi flytter rundt på vores medarbejdere, så de kan udføre andre opgaver end dem, de plejer. På den måde har vi foreløbig kun været nødt til at sende et par stykker hjem, fortæller Carsten K. Jensen, administrerende direktør, CJK Steel.

Han tilføjer, at ledelse og medarbejdere på CJK Steel er i god dialog om tingene, og nogle af de håndtag man eksempelvis skruer på er, at medarbejdere afvikler ferie, afspadsering og feriefridage i stedet for bare at blive sendt hjem.

Udnyt tiden Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland mener, at det i den nuværende situation er meget vigtigt, at erhvervslivet ikke går i stå. Vi skal så vidt muligt holde gang i hjulene, samtidig med, at vi passer på hinanden. For erhvervslivet er samfundets økonomiske rygrad, og jo mere hjulene holdes i gang, jo bedre kommer vi gennem krisen.

- Vi lever heldigvis i en digitaliseret tid, så fysisk tilstedeværelse er ikke altid en nødvendighed. Så selvom værdien af det fysiske møde er høj, så skal vi lære at lykkes med at sælge, koordinere og udvikle sammen via telefon og videokonference i højere grad, end vi allerede gør, siger Mads Váczy Kragh.

Han opfordrer virksomhederne til at bruge tiden fornuftigt, hvis de i den kommende tid kommer til at opleve stille dage, for stille stunder giver faktisk muligheder.

- De skal bruge tiden på at udvikle. Vi kommer til at starte op igen, og den innovation og forbedring, en virksomhed laver på sine produkter og services nu, kommer dem til gode senere, når samfundets hjul igen kører i høj fart, påpeger Mads Váczy Kragh.