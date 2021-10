Foto: Iris

Mange gode forslag til mediefondene

Sjælland - 09. oktober 2021 kl. 06:50 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen

Det har ikke været nemt at sidde i bestyrelserne i de tre mediefonde, da der igen i år skulle udvælges modtagere af støttekroner.

For der kom ikke færre end 96 rigtig gode forslag ind i løbet af ansøgningsperioden.

Derfor måtte der udvælges med omhu, og der var flere gode bud, der til sidste måtte lægges væk.

Heldigvis var der stadig 17 gode initiativer, der kunne tilgodeses med midler, og udover glæden ved at tildele disse 17 et beløb, så kunne fondsbestyrelserne også glæde sig over, at de mange gode idéer og initiativer stadig stortrives rundt om på Sjælland, samt at der er mange rundt om, der gerne vil gøre en indsats for at gælde andre, uanset om det er naboer, medlemmer eller folk, de aldrig har mødt før.

Del i overskud

Pengene til legaterne kommer fra den del af Sjællandske Medier A/S' udbytte til aktionærerne, som hvert år tilgår de tre fonde, der ejer en væsentlig del af virksomheden, nemlig Fonden for Sjællandske Medier A/S DAGBLADET, Næstved Tidende Fonden og Holbæk Amts Venstreblads Støttefond af 1984.

Det er bestyrelserne bag de tre fonde, der som de øvrige år har besluttet at udlodde sammenlagt 152.500 kroner, og det er de tre fondsbestyrelser, der sammen beslutter, hvilke af de mange gode initiativer, der skal tilgodeses med fondspenge.

Når fondsbestyrelserne uddeler midler, tager de særligt i betragtning, at pengene tilgodeser initiativer i hele det område, hvor Sjællandske Medier udgiver dagblade og ugeaviser.

Dækker bredt

Derudover går bestyrelsesmedlemmerne meget op i, at aktiviteterne dækker bredt, så foreninger, grupper, organisationer og eventuelt private ansøgere bruger midlerne på tiltag, der kommer så mange mennesker til gavn som muligt, samt at man tilgodeser initiativer inden for både kultur, idræt, samfundsoplysning, foreninger og ungdomsgrupper.

Endelig er det vigtigt, at der ikke tildeles penge til få, store projekter, men at man også kommer i betragtning og får et beløb, selvom man ikke ansøger om mange penge.

Her på siderne kan du se nogle af de tiltag, der i år har fået bevilget midler, ligesom du kan finde omtaler af enkelte projekter på lokalsiderne.