Akuthjælperne på Sjællands Odde i en træning på Odden Skole, de er nogle af dem, der ofte er i aktion inden ambulance, akutbil eller lægehelikopter når frem. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Mik

Mange frivillige vil redde liv

Sjælland - 19. marts 2021 kl. 11:26 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Mange tusind mennesker i Region Sjælland er klar til at smide, hvad de har i hænderne for at redde livet på naboen eller en ukendt, før ambulancen når frem.

I 2020 overgik Region Sjælland til Trygfondens hjerteløber-ordning og sagde farvel til Danmark redder liv. Det betyder, at der i dag er over 11.500 frivillige hjerteløbere i regionen, hvor den hidtidige ordning talte cirka 2000 frivillige.

- Nu er vi tæt ved at være der, hvor jeg gerne ville hen, da vi i sin tid startede med Danmark redder liv, vi har så mange frivillige, at regionen er dækket, siger Benny Jørgensen, præhospital direktør i Region Sjælland.

Hvis man falder om med hjertestop i et privat hjem, i sportshallen eller ude på gaden, er ens overlevelse afhængig af hurtig hjælp.

Øger overlevelseschancen Chancen for at overleve et hjertestop falder med cirka 10 procent pr. minut, hvis ikke der bliver gjort noget. Omvendt er chancen for at overleve cirka tre gange større, hvis nogen i nærheden giver hjertelungeredning, indtil ambulancen når frem.

Ifølge Dansk Råd for Genoplivning får godt 5.200 danskere hvert år hjertestop uden for hospital. Overlevelsen efter hjertestop uden for hospital er i dag cirka 16 procent. Det er en firdobling siden 2001, hvor kun 3,9 procent overlevede et hjertestop uden for hospital i Danmark.

Frivillig indsats Siden 1. maj 2020 er Hjerteløbere blevet tilkaldt 349 gange, og der har også været bud efter Hjerteassistance 349 gange.

I hele 2020 blev 112-akuthjælperne tilkaldt 495 gange. Flere akutte hjælpere Region Sjælland har to andre ordninger med frivillige, der kan yde førstehjælp, inden ambulancen kommer, når de bliver kaldt ud af regionens AMK-central.

Sidste år indgik regionen aftale med det private firma Hjerteassistance, der er baseret i Holbæk. De udstyrer sygeplejersker, læger, ambulancefolk og andre med sundhedsfaglig uddannelse med en hjertestarter i deres private bil.

Kim Janos Pedersen, stifter af Hjerteassistance, oplyser, at der på nuværende tidspunkt er 120 hjerteassistenter i Region Sjælland.

Regionen driver selv 112-akuthjælperordningen med frivillige, der har fået en særlig førstehjælpsuddannelse. Det er en ordning, der har eksisteret i en del år, og i dag tæller 14 hold på øer og egne, hvor der er langt til den professionelle akutte hjælp.

De frivillige »112-akuthjælpere« på Agersø, Askø, Bogø, Femø, Fejø, Møn (Borre og Hjelm), Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Røsnæs, Sjællands Odde og i Bisserup yder førstehjælp ved ulykker, hjertestop og akut sygdom.