Lisbeth Bjerre er landets første regionale organdonationskoordinator.

Mange afskrives som organdonorer uden grund

Sjælland - 08. oktober 2021 kl. 07:30 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Antallet af organdonorer i Danmark stiger. Men alligevel er der hele tiden omkring 400 danskere, der går rundt og venter på et nyt organ.

Nogle af årsagerne til, at ventelisten er så lang skyldes, at der er mange barrierer og fordomme om organdonation. Også blandt sundhedspersonale.

Det fortæller Lisbeth Bjerre, der er landets første regionale organdonorkoordinator på Sjællands Universitetshospital i Region Sjælland.

- Organdonation er jo et enormt følsomt emne. Men det betyder også, at mange læger og sygeplejersker tror, at pårørende til en patient, der er ved at dø, ikke ønsker at blive belastet af spørgsmål om organdonation, siger Lisbeth Bjerre:

- Men faktisk er det sådan, at de pårørende ofte finder en mening midt i sorgen, når deres kære kan være med til at redde andre menneskers liv. Og vores erfaring er, at det faktisk tit ender i nogle fantastiske forløb, tilføjer hun.

Region Sjælland er den eneste af landets fem regioner, der ikke har en neurokirurgisk afdeling, som typisk er der, hvor patienter, der har haft alvorlige hjerneblødninger og hovedskader, i sidste ene bliver erklæret for hjernedød.

80 af de 124 afdøde patienter, der sidste år blev organdonorer, var patienter på en neurokirurgisk afdeling.

Fordi Region Sjælland ikke har en neurokirurgisk afdeling, er det ekstra vigtigt med koordination på organdonationsområdet. Og det er her, Lisbeth Bjerre kommer ind i billedet. Blandt andet ved at holde oplæg for læger og sygeplejersker i organdonation og organdonationsforløb.

- Eksempelvis tror mange, at alder er en forhindring for at donere sine organer. Men vores ældste donor i 2019 var 92 år. I 2020 var den ældste donor 85 år. Bare fordi man er ældre og er hjertesyg, kan man eksempelvis godt donere sin nyre, siger Lisbeth Bjerre.

Hun mener, at sygehusvæsnet skylder de patienter og pårørende, der har taget stilling, at opfylde deres ønske.

- Hvis det har været afdødes ønske at blive donor, så fratager vi i sundhedsvæsnet faktisk den pågældende muligheden for at få det ønske opfyldt, ved at være tilbageholdende, siger hun.