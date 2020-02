Enhver fugl synger med sit næb i Lungekoret i Odsherred. Foto: Tine Fasmer

Mange ældre har svært ved at trække vejret

Sjælland - 11. februar 2020 kl. 10:11 Af Tine Fasmer

På blot 10 år er antallet af borgere over 65 år, der lever med lungesygdommen Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) steget fra 103.000 til 127.725.

På landsplan er 11,4 procent af de ældre ramt af den kroniske sygdom, hvor luftvejene forsnævres, så man fx får åndenød ved fysisk aktivitet. KOL kan også ødelægge de små lungeblærer, og det betyder, at lungerne bliver ringere til at forsyne blodet med ilt.

Mange af de ramte bor i Midtsjælland, Vestsjælland og omegnen af København.

Ringsted Kommune har med 13 procent +65-årige ramte en af landets højeste forekomster af den alvorlige sygdom, der nedbryder lungevævet over en årrække. Her er man gået i gang med en indsats for at opspore KOL-ramte tidligere for få folk hjulpet bedre med medicin.

Ældre over 65 år med KOL Ringsted 13 pct.

Slagelse 12,7 pct.

Kalundborg 12,5 pct.

Odsherred 12,4 pct.

Vordingborg 11,9 pct.

Sorø 11,8 pct.

Køge og Faxe 11,5 pct.

Næstved 11,4 pct.

Stevns 11,3 pct.

Holbæk 11,2 pct.

Greve 10,9 pct.

Roskilde 10,7 pct.

Solrød 10,2 pct.

Lejre 10 pct. - Mange ramte kommer først, når de allerede har en del symptomer og er ret plaget af deres sygdom, så der kunne vi godt tænke os at arbejde mere med tidlig opsporing, siger Pia Kragh, funktionsleder for Sundhed og Træning i Ringsted Kommune.

Sundhedskonsulent og fysioterapeut Eva Pilt Astrup er i gang med at kontakte boligforeninger og lokalråd i landsbyerne omkring Ringsted for at begynde en systematisk indsats for at opspore både KOL og diabetes-2 tidligere.

- Mange, der ikke går så tit til lægen, skal vi gøre noget ekstra for at få fat i. Derfor vil vi gerne ud i områder, hvor der bor mange ældre og flere tidligere og nuværende rygere; til fællesspisning, kirkearrangementer, skovdagen eller lignende aktiviteter. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke diagnosticerer. Hvis vi laver en lungefunktionsmåling, der viser 80 procent lungekapacitet eller mindre, betyder det ikke, at man har KOL. Men det er et tegn på, at det er en god ide at gå til lægen, siger Eva Pilt Astrup.

KOL kan ikke helbredes, men behandles med forskellig medicin, der udvider luftvejene, dæmper irritation af slimhinderne og løsner slim. Desuden får lungepatienterne antibiotika, hvis de er ramt af infektion i lunger og luftveje, og ved indlæggelse på grund af akut forværring af tilstanden behandles man med ilt.

Ifølge Lungeforeningen bliver den typiske danske KOL-patient først diagnosticeret som 68-årig. Den gennemsnitlige levealder for KOL-ramte er 76 år. Den højeste andel af KOL-ramte ældre bor i Læsø Kommune (14,6 procent), mens Rudersdal har de færreste (7,8 procent).

Tallene er indsamlet fra eSundhed.dk og beregnet af Kommunernes Landsforening.