Steffen Steffensen startede sit indlæg med at tage en kurv op på bordet med rødbedemost. - Jeg har fået at vide, at der var ekstra tid, fordi kulturministeren, som har aflyst, skulle starte med fotosession, jokede han. Foto: Foto: Thomas Olsen

Man kan bruge plastik til alt - det er problemet!

Sjælland - 07. september 2021 kl. 20:20 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Plastik er både en forbandelse og en velsignelse. Det er et fantastisk materiale, der kan indgå i mange ting - som for eksempel glasfiber. Men kræver også meget at producere, ligesom affaldsmængden er blevet et stort problem med årene. Sådan lød det blandt andet fra erhvervsmand og investor Steffen Steffensen, da han holdt oplæg på Sjællandske Mediers 150-års jubilæumskonference. - Jeg har arbejdet med plastik i mange år. Det gode er, at man kan lave alt i plast, det dårlige er, at det gør man også, siger Steffen Steffensen, der er bestyrelsesformand for Liselundfontænen, en forening der arbejder for at skabe økonomisk og erhvervsmæssig udvikling og liv på Møn og Sydsjælland.

Udover at være bestyrelsesformand for Liselundfontænen er han også bestyrelsesformand i Ucomposites, der er en virksomhed fra Bogø, der arbejder med genanvendelse i næsten alle aspekter, særligt inden for plast og glasfiber, for her er der et kæmpe potentiale, lyder det fra Steffen Steffensen.

- Jeg har arbejdet med glasfiber siden 1982. Det er et helt særligt materiale, der er stærkt, langtidsholdbart og billigt. Det bliver brugt til skibskomponenter, højhastighedstog, vinger til vindmøller med mere. Det er et materiale, der har gjort meget af det, der tidligere var umuligt, muligt, for eksempel måneraketter, kunstige hofter og knæled. Og ikke mindst vindmøller. Der er tusindvis, der arbejder med glasfiber i verden, også mange på Sjælland, siger han.

Liselundfontænen blev stiftet i 2008 med familien Steffensen som ejere og holder til i Stege på Møn. Liselundfontænen ejer og driver blandt andet Liselund Slot på Møn ligesom de har investeret i en række nystartede lokale virksomheder inden for eksempelvis vindenergi, it og teknik. Tirsdag handlede oplægget dog mest om Steffen Steffensens rolle i Ucomposite, der altså arbejder med fiberforstærket plastmateriale - glasfiber.

Genbrug vejen frem Steffen Steffensen understreger, at det er umuligt at lave eksempelvis en vindmølle i metal. Men med den stigende bevidsthed om bæredygtighed, co2-udledninger og genanvendelse er plastik og glasfiber kommet mere i fokus, for det er et materiale, der kræver en del ressourcer at producere. Nu er man derfor gået i gang med at løse en del af den udfordringen ved at genbruge materialer. Man har langt fra nået målet, men med årene kan vi nok komme dertil, hvor man for eksempel kan genbruge en hel vinge fra en vindmølle.

- Glasfiber er vævet ligesom stof i en bluse. Det er polyester, der blandes og hærdes, så bliver det eventyrligt stærkt. Oprindeligt er det lavet af sten. Det forvandler man så til et stof, blandt andet ved hjælp af råolie og plastik. Vi har brugt det i mange år i fremskridtets navn. Men nu vil vi gerne skille komponenterne ad, men det er bare ikke så let – man kan ikke bare hive polyesteren ud af glasfiber, siger Steffen Steffensen. Han forklarer, at Ucomposites har fundet en metode til at genbruge glasfiber. Så i stedet for, at der ved produktion af et kilo glasfiber udledes 1900 kilo co2, så kan man ved at genanvende materialer i stedet komme ned på 60 kilo co2 per kilo glasfiber. Og det er fremtiden, påpeger han.

- Vi har altid målt omkostningen i penge, men i fremtiden kommer vi til at måle det i co2. Det er en omvæltning, der er i gang, og det vil accelerere og sætte dagsordenen for, hvad vi gør og hvad vi ikke gør, siger Steffen Steffensen. Han tilføjer, at der er meget glasfiber, der spildes i den daglige drift. Helt enkelt gør Ucomposite det, at de opsamler den glasfiber, der smides ud i forskellige virksomheder og forarbejder det med avancerede maskiner, så det kan genbruges.

Men ligesom Ucomposite har modtaget investeringer og tilskud, så skal der økonomiske incitamenter til, hvis glasfiberproduktion skal drejes over i en mere grøn retning. - Der er ingen virksomheder der gerne vil være grønne, der vil give mere for materialet, fordi det er grønt. Der skal tilskud og økonomiske incitamenter til. Vi skal have indført en co2-afgift overalt, det vil forandre verden meget hurtigt. Og det vil også skabe arbejdspladser og ny produktion, siger han. Umcomposites leverer til mobilindustrien i for eksempelvis Frankrig og Tyskland. De har en fabrik på Bogø, hvor 12 tætpakkede lastbiler kører ud hver dag.