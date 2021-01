Malurt udskyder turné til 2022

Bandet ønsker ikke at vende tilbage til scenen, før restriktionerne bliver fjernet helt. SuperLive-turnéen, som står på såvel indendørs-koncerter som festivalshows, skydes altså først i gang næste år - i tillid til, at det til den tid igen vil være muligt at gennemføre ægte rockkoncerter. Allerede købte billetter gælder til de nye datoer.

Malurt på Sjælland - forår 2022 17/2: Portalen, Greve

18/2: Roskilde Kongrescenter

5/3: Arena Næstved

25/3: Kulturværftet, Helsingør

26/3: K.B. Hallen

1/4: Slagelse Musikhus

2/4: Ringsted Kongrescenter

- Nu skrider vi til plan Q! Vi ønsker at afvikle Malurt-koncerterne som regulære rockshows med stående publikum for fulde drøn. Det er den ånd, vores publikum har set frem til at opleve, når vi nu endelig er blevet samlet igen. Folk skal ikke sidde og føle sig som stækkede undulater i et fuglebur, når de endelig - og kun for denne gang - kan komme til en Malurt-koncert. Der skal være liv i cowboyjakkerne! Vi rykker derfor alle aktiviteter med Malurt til 2022 og satser på at holde os i live og i form indtil da.