Magnus Heunicke: Det må betyde en ny regering

Sjælland - 05. juni 2019 kl. 23:26 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Festen er i fuld gang. Det larmer i en sådan grad, at en meget glad Magnus Heunicke må forlade lokalet for at tale med sn.dk

- Jeg er så glad, ydmyg og stolt, siger han.

Socialdemokratiet er gået en smule frem i Næstved-kredsen, og det glæder det lokale folketingsmedlem, for han fik en meget godt valg i 2015.

- Det er et stort skulderklap. Jeg vil arbejde stenhårdt, siger han.

Når man ser på det større perspektiv, så glæder han sig over, at partiet er gået en tand frem på landsplan, men han ser også valgresultatet som en entydig melding fra danskerne, om at de vil have en ny regering.

- Vi har ikke set så markant en ændring siden 2001, siger han.

Magnus Heunicke slår fast, at første prioritet er en socialdemokratisk mindretalsregering, og han er helt klar over, at der nu fremstår nogle meget svære forhandlinger med først og fremmest SF, Enhedslisten og De Radikale. Det er de tre partier, som på forhånd har sagt, at de vil pege på Mette Frederiksen som forhandlingsleder.

De Sorte Tårn spøger stadig, men Magnus Heunicke mener, at de alle er blevet klogere siden. Han kan ikke forestille sig, at nogen vil prøve at spænde ben for muligheden for en ny regering.

Han er ikke meget for at tale om en eventuel ministerpost. Han har dog meddelt Mette Frederiksen sine præferencer.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg var meget glad for at være transportminister; men det er Mette, der sætter holdet, siger han, inden han smutter tilbage til festen.

