Måtte droppe pladsbilletter i sommer - DSB: Vi er klar

Sjælland - 11. januar 2021 kl. 11:02 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Der kommer ikke til at være knas med teknikken, når tusindvis af sjællandske togpendlere og øvrige togrejsende fra tirsdag skal have en pladsbillet med, når de skal ud at køre med regionaltog.

Det er i hvert fald forventningen hos DSB's informationchef Tony Bispeskov mandag, dagen før de nye regler om pladsbillet og større afstand mellem passagererne træder i kraft.

I sommer valgte DSB ellers at droppe kravet om pladsbillet i regionaltogene. Det skyldtes, at systemet til regionaltogstrafikken, der stammer fra 1990, ikke fungerede stabilt nok:

- Vi kan ikke helt afvise, at der kommer tekniske udfordringer. Men vi har stabiliseret og tilpasset systemet, så det burde kunne klare, at der igen er kommet krav om pladsbillet i regionaltogene, siger Tony Bispeskov til Sn.dk.

En anden kritik af pladsreservationskravet i regionaltogene var, at der ikke følger et nummer til en bestemt siddeplads med pladsreservationen - ligesom i IC- og ICLyn-toget. Det betød, at pendlerne ofte kom til at klumpe sig sammen i nogle kupeer, mens andre var tomme.

- I og med, at vi stadig kører med samme system som i foråret, er det heller ikke muligt nu at få en helt bestemt siddeplads i toget. Men det burde ikke være noget problem for passagererne at placere sig, så de kan klare kravet om afstand, da der er markant færre kunder med toget nu, end der var i foråret og sommeren, siger Tony Bispeskov.

Ifølge DSB-informationschefen ligger passagertallet i togene lige nu 75 procent under det normale niveau.

De er dog ujævnt fordelt ud over dagen mellem myldretiden, hvor der er relativt flere passagerer med, og så de resterende afgange:

- Men vi er i gang med at se på, om vi kan gøre togene længere på de afgange, hvor vi har relativt mange passagerer med, siger Tony Bispeskov.

Regeringen og sundhedsmyndighederne skærpede i sidste uge kravet om afstand i de offentlige rum fra én til to meter.

I forlængelse af det bad transportminister Benny Engelbrecht (S) DSB og de øvrige trafikselskaber om at begrænse belægningen i den kollektive trafik, så passagererne ikke behøver sidde direkte ved siden af hinanden eller direkte over for hinanden som hidtil.