Måneder efter Covid slås Camilla stadig med følgerne

28. januar 2021

Camilla Olsens Covid-19-forløb var overstået efter nogle uger med høj feber og stærkt ubehag. Men ni måneder senere døjer hun stadig med senfølger.

- Jeg er så mentalt træt, jeg har aldrig sovet mere. I sommers når mine drenge var hos deres far, så sov jeg faktisk nærmest konstant i en hel uge, fortæller Camilla Olsen fra Fensmark ved Næstved.

Hun mærkede de første symptomer på Covid-19 5. maj sidste år. Men i dag er Camilla Olsen stadig ikke helt fri af følgerne af infektionssygdommen.

Læreren fra Fensmark ved Næstved har fået senfølger.

Da skolen begyndte igen efter sommerferien, fik Camilla Olsen en ny ubehagelig følgesvend: konstant hovedpine.

Camilla Olsen har været syg af Covid-19, og selv om det blev relativt let overstået, er sygdommens følgevirkninger slet ikke slut. Foto: Anders Olesen

- Jeg har aldrig lidt af migræne før, men nu ved jeg, hvad det er. Og jeg kan gå fuldstændigt ud som et lys af træthed, jeg skal i hvert fald sove 10 timer i døgnet, helst 12, siger Camilla Olsen, der var nødt til at få en delvis sygemelding for at kunne hænge nogenlunde sammen.

Kort sygdom - lange følgevirkninger Sygdomsforløbet var forholdsvist mildt. Hun blev smittet, da hun hjalp sin mor og moderens mand. Han fik sandsynligvis smitten efter et sygehusophold og fik derefter smittet hustruen.

- Jeg kørte min mor til Slagelse, så hun kunne blive testet, og siden hjalp jeg dem med indkøb og satte varerne på trappen, mens de var i isolation, fortæller Camilla Olsen. Trods forholdsregler begynder hun selv at føle sig syg med stigende feber. Men de første to test er negative.

- Anden gang var jeg så dårlig, at jeg var ved at falde i søvn bag rattet på vej hjem; jeg var lige ude og ramme rillerne.

Hun undrede sig over de negative resultater, men da hun begyndte at føle sig bedre tilpas, fik hun taget en tredje test for at være sikker. Den var positiv for Covid-19.

Lettelse at være hjemme Ved nytår blev hun raskmeldt og gik op på fuld tid, kraftigt tilskyndet af sygedagpenge-konsulenten fra kommunen.

- Det er nok for tidligt. Jeg bliver stadig helt enormt udmattet, fortæller Camilla Olsen.

I øjeblikket underviser hun hjemmefra, og det er faktisk en lettelse.

For det er utroligt trættende at stå i et klasselokale med mange børn, der taler i munden på hinanden.

Henvist til behandling - Det er utroligt dejligt at undervise i indskolingen, jeg er virkelig glad for mit arbejde, eleverne og mine kolleger. Men det er en lettelse at kunne nå at tage en lur på sofaen, når jeg har pause, og det giver mig faktisk mere ro i hovedet, når der kun er en, som kan tale ad gangen i undervisning og lærermøder over computeren, siger Camilla Olsen, som flere gange i løbet af de seneste måneder har henvendt sig til sin egen læge:

- Nu er jeg netop blevet henvist til behandling for senfølger i Region Sjælland.

