Ringsted Station er i dag et knudepunkt i jernbanenettet mellem landsdelene, men det er også en flaskehals, der skal investeres i med opgraderinger omkring Ringsted Station. Men investeringerne skal også komme RIngsted og Region Sjælland til gavn, mener flere partier. Foto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Lyntoget suser forbi en hel landsdel: Kræver stop i Ringsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyntoget suser forbi en hel landsdel: Kræver stop i Ringsted

Sjælland - 24. april 2021 kl. 07:55 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det nytter ikke noget, at vi investerer milliarder i at sikre hurtigere tog, hvis de kun kommer til at suse af sted mellem landets største byer, mens sjællænderne må tage til København, hvis de vil med.

Sådan lyder det fra Venstre og Dansk Folkeparti, der i forhandlingerne med S-regeringen om en kommende infrastrukturplan, vil have klarlagt og sikret, at superlyntogene mellem landets største byer også standser i Region Sjælland. Mere præcist på Ringsted Station.

- Vores holdning er, at togene - også superlyntogene - skal standse i Ringsted. Det er et knudepunkt for jernbane og ligger helt centralt på Sjælland. Regeringen lægger i sit udspil op til at opgradere jernbanen mellem Ringsted og Odense og omkring Ringsted Station. Men vi mangler endnu at få udboret, hvad det betyder i forhold til at sikre, at toget så også standser undervejs, siger Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.

Under én times rejsetid Ifølge DSB er den hurtigste rejsetid mellem København og Odense i dag en time og 10 minutter. Det er vel og mærket uden stop undervejs.

Med en hastighedsopgradering mellem Odense og Ringsted, der er indregnet i regeringens udspil, kan den hurtigste rejsetid ifølge DSB snige sig ned på 59 minutter. Lægger man dertil to forslag fra regeringen til en opgradering omkring Ringsted og Ringsted Station med, kan rejsetiden ifølge tal fra Banedanmark barberes ned med 1-2,5 minutter. Dog kun for gennemkørende lyntog. Tidsgevinsten er mindre, hvis toget skal standse.

toget skal stoppe undervejs Skal toget standse, vil det formentlig kollidere med rød bloks tog-forlig Togfonden, hvis hovedformål er at sikre timedrift mellem landets fem største byer.

Men det er helt vanvittigt, hvis man springer Ringsted Station over for at spare et par minutter,mener Dansk Folkepartis transportordfører Hans Kristian Skibby.

- Vi mener, man hellere skulle lægge et par minutter ind i planen hist og pist, så toget standser lidt flere steder, så man dermed sikrer, at der var langt flere, der benytter den kollektive trafik. Ringsted er i forvejen et knudepunkt på Sjælland. Og synergien mellem de forskellige baner bliver kun større, når Femern-forbindelsen er færdig. Hvis ikke hurtigtogene stopper undervejs, så udnytter man jo slet ikke den synergi, siger han.

To modeller i spil Regeringen har fremlagt to modeller til en opgradering omkring Ringsted.

Den ene er en såkaldt østlig udfletning, hvor alle tog fra øst, vest og syd skal igennem Ringsted.

Den anden er en såkaldt omfartsbane, der potentielt kan lede store dele af togtrafikken uden om Ringsted. Og den løsning er Kristian Pihl Lorentzen alt andet en begejstret for.

- Det er altså for centralistisk, hvis man går efter en model, der kun sikrer hurtigere tog mellem København og Odense og København og Femern. Men det er noget af det, vi vil have udboret i forhandlingerne.

Hos, Enhedslisten, der sammen med regeringen og de to øvrige støttepartier står bag Togfonden og dens timemodel, er transportordfører Rasmus Vestergaard Madsen positivt indstillet over for et togstop i Ringsted.

- Umiddelbart tænker jeg, at det er en god idé. Det vil give hele Sjælland bedre adgang til togtrafikken mellem landsdelene. Hvis det kan lade sig gøre inden for timemodellen, er jeg åben over for, det er noget, vi bør se på, siger han.

Hverken Socialdemokratiets eller SF's transportordførere er vendt retur for at give deres holdning til kende i sagen.