Lungetransplanterede Finn fik sit første stik

Sjælland - 08. januar 2021 kl. 06:46 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

En af de første borgere, der har bestilt tid til vaccine i et vaccinationscenter i Region Sjælland, er 63-årige Finn Heiberg, som lever med et andet menneskes lunger.

Der er en jævn strøm af mennesker parkeringspladsen på Skovvejen 48 i Slagelse. Her bliver man testet for Covid-19. Men bagerst inde i huset er der opstået en ny kø af især ældre mennesker, som er nogle af de første, der er på vej mod muligheden for at dæmme op mod pandemien. De har fået en indkaldelse i E-boks og har kunnet booke en tid til vaccination.

Fakta Vaccinationscentrene i Holbæk, Slagelse, Roskilde og Nykøbing F. reserveres til borgere, som selv kan bestille tid til vaccination og transportere sig.

Vaccinationscentrene i Roskilde (Skalstrup) og Næstved vaccinerer borgere, som kommunen hjælper med at transportere frem og tilbage.

Regionen samarbejder med kommunerne om at identificere de borgere, der ønsker at blive vaccineret og skal transporteres til vaccinationscentrene.

Næste vaccinationscenter placeres i Maribo.

Ifølge den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut er 82.544 danskere vaccineret første gang med Pfizer-BioNech-vaccinen, ud af dem 10.439 i Region Sjælland. Finn Heiberg fra Svallerup nær Kalundborg er kun 63 år. Men der er en rigtig god grund til, at han omgående klikkede sig ind på en tid, kom ind og fik stikket og nu sidder i et hjørne i et lille lokale med et glas saftevand i hånden.

- Jeg er lungetransplanteret i begge sider, så jeg var godt klar over, at jeg ville være en af de første, der ville få tilbudt en vaccination. Jeg ville nu også have sagt ja, selv om jeg ikke havde været syg, men jeg har en ekstra god grund, siger Finn Heiberg, der er billedkunstner, medlem af blandt andet Corner og Bispegårdsgruppen i Kalundborg.

Gik med iltapparat døgnet rundt Det er to år siden, at han fik indopereret nye lunger. I de foregående fire år var han afhængig af et iltapparat døgnet rundt, for Finn Heiberg har lidt af lungesygdommen Sarkoidose.

Men han frygter ikke Covid-19 i udpræget grad:

- Jeg passer selvfølgelig på, men jeg er ikke isoleret, jeg går i supermarkeder og sådan, men jeg kommer den sidste halve time inden lukketid, siger Finn Heiberg, som lidt efter har ventet længe nok efter stikket og kan gå ud på parkeringspladsen igen.

Den 63-årige kunstner fra Svallerup ved Kalundborg har fået transplanteret begge lunger, så han vil have stor risiko ved at få Covid-19. Foto: Per Christensen

Meget få vacciner - Fredag er vi færdige med alle plejehjem, men vi har ikke ret mange vacciner, så det er ikke ret mange af den næste gruppe borgere, som har kunnet booke tid. Vi er startet med de over 85-årige, som både får hjemmepleje og praktisk hjælp. Men der er også ganske få yngre borgere, som har meget stor risiko for et alvorligt forløb med Covid-19, der har fået tilbuddet nu, forklarer Trine Holgersen, der er direktør for Det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland.

I alt har regionen cirka 8000 doser vaccine til rådighed om ugen, der skal række til både borgere og sundhedspersonale.

Region Sjælland har på nuværende tidspunkt oprettet vaccinationscentre i Holbæk, Slagelse, Næstved, Roskilde (Skalstrup) og Nykøbing F. Når man modtager brev om, at det er blevet ens tur, kan man booke tid.