Lungesyge, hjerte- og nyrepatienter og kræftramte har brug for din omtanke

Sjælland - 11. marts 2020 kl. 11:22 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lungeforeningens medlemmer nogle af dem, som er særligt udsatte for Coronavirussen Covid-19. Sygdommen angriber lunger og luftveje og vil i alvorlige tilfælde kræve indlæggelse på intensivafdeling og respirator-hjælp til at trække vejret.

- Vi har fået en del opkald, og vi råder folk til at være forsigtige med at køre i offentlig transport og ellers følge myndighedernes opfordringer om fx at holde en meter afstand. Det er alvorligt, for vi er mere udsatte, siger Torben Mogensen, bestyrelsesformand i Lungeforeningen.

Han hilser regeringens seneste tiltag - om eksempelvis at skabe mere afstand mellem folk i den kollektive trafik - velkomne,

- Vores 22.000 medlemmer kan jo ikke holde sig fuldstændig hjemme, og de kan også være nødt til at benytte bussen til at komme ud at købe ind, siger han.

Der er blevet aflyst lokale arrangementer hos Lungeforeningen, men foreningen har ikke centralt fra eksempelvis opfordret til at droppe at synge i de mange lungekor.

- Det er en god måde at bruge lungerne på, man er jo ikke så tæt, når man øver, som når man optræder, siger Torben Mogensen.

Pas på smitte i tog og bus Kræftens Bekæmpelses direktør Jesper Fisker appellerer til, at ikke blot kræftpatienter men også deres pårørende undgår offentlig transport i myldretiden og i det hele taget følger myndighedernes råd.

- I den situation, vi står i nu, skal vi alle udvise omtanke og omsorg over for syge og sårbare medborgere. Vi håber, at alle følger sundhedsmyndighedernes råd til befolkningen og for eksempel husker den gode håndhygiejne og begrænser den fysiske kontakt, udtaler Jesper Fisker i en pressemeddelelse.

Udsatte må overveje at undgå besøg Hjerteforeningen har oprettet en særlig hjemmeside, hvor hjertesyge kan få svar på spørgsmål om coronavirus Covid-19.

Her understreger forskningschef, hjertelæge Gunnar Gislasson, at ældre hjertepatienter og patienter, som er moderat til svært påvirket af sin hjertesygdom skal være særligt forsigtige. Det samme gælder hjertepatienter, der også har andre kroniske sygdomme, fx KOL, diabetes og nyresygdom.

Gunnar Gislasson fraråder fx, at de særligt udsatte får besøg af folk, der er forkølede eller har været ude at rejse i et af risikoområderne.

Desuden bør særligt udsatte nøje overveje, om de ikke kan blive væk fra arrangementer og takke nej til invitationer.

Forebygge og afbøde På nuværende tidspunkt er de danske myndigheder stadig i gang med første trin i kampen for at begrænse udbredelsen af den smitsomme, nye lungesygdom Covid-19. Inddæmningsstrategien går ud på at opspore alle, som de i skrivende stund 340 coronasmittede danskere har været i kontakt med, appellere til alle om at holde god håndhygiejne, undgå håndtryk og knus og i det hele taget følge myndighedernes forskellige tiltag.

Næste fase vil formentlig blive sat iværksat snart.

»Vi skal være klar til at ændre fra inddæmning til afbødning. Vi skal fortsat satse benhårdt på at forebygge smittespredning, samtidig med at vi mindsker sygdomsbyrden og bruger ressourcerne bedst muligt«, skriver direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på det sociale medie Twitter.

Skaffe senge nok Når der opstå smittekæder i Danmark; altså når man ikke længere kan finde frem til, hvornår eller hvor de er blevet smittet, skifter Sundhedsstyrelsen strategi.

Ifølge Sundhedsstyrelsens »COVID-19 - Risikovurdering, strategi og tiltag ved epidemi i Danmark« vil fokus derefter blive at hindre udbredelse til særligt sårbare grupper, sikre nok sygehus-senge til alvorligt syge coronasmittede samt hindre smitte til sundhedspersonalet.

