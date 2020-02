TeleKOL skal rulles ud over hele landet, hvor hårdt ramte KOL-patienter tilbydes at teste sig selv hjemme og rapportere til sygeplejersker med særlig viden om lungesygdommen.

Lungesyge borgere tester sig selv

Sjælland - 11. februar 2020 kl. 17:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For snart fem år siden aftalte Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og den daværende V-regering ved økonomiaftalerne for 2016, at svært KOL-ramte i hele landet skal have mulighed for at kontrollere deres lungers tilstand hjemme og rapportere over en app på en tablet direkte til sundhedsvæsenet.

Det hedder TeleKOL (telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL).

I Region Sjælland starter implementeringen i pilotområdet, som er i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner i tilknytning til Nykøbing F. Sygehus til maj. Når det er afsluttet efter tre måneder, skal de øvrige kommuner kobles på.

- Borgerne vil blive tilbudt at være med i forbindelse med, at de kommer hos deres praktiserende læge eller på sygehuset. Så der går et stykke tid, før vi har udbredt det til alle relevante borgere, som vil få udleveret udstyret. Men vi håber også, at borgere selv vil opsøge deres læge med henblik på at bede om at blive tilbudt TeleKOL. Tilbuddet handler først og fremmest om hjælpe borgeren til at blive bedre til at mestre deres sygdom, siger programleder Brian Andersen, Region Sjælland.

Ældre over 65 år med KOL Ringsted 13 pct.

Slagelse 12,7 pct.

Kalundborg 12,5 pct.

Odsherred 12,4 pct.

Vordingborg 11,9 pct.

Sorø 11,8 pct.

Køge og Faxe 11,5 pct.

Næstved 11,4 pct.

Stevns 11,3 pct.

Holbæk 11,2 pct.

Greve 10,9 pct.

Roskilde 10,7 pct.

Solrød 10,2 pct.

Lejre 10 pct. TeleKOL i Region Sjælland får tilknyttet KOL-ansvarlige sygeplejersker, som gennemser borgernes indrapporterede målinger.

- Hvis der er akut forværring i tilstanden, vil det fortsat enten være egen læge, som indlægger patienten, eller borgeren selv, som ringer 112, siger Brian Andersen.

Nærklinik med læge og seng I Odsherred er Nærklinikken et lignende, men alligevel helt anderledes tilbud til lungesyge. For det første er det en fysisk klinik, der ligger i tilknytning til et plejecenter i Højby. For det andet er der både to sygeplejersker i Nærklinikken og læger tilknyttet.

- Vi måler blodets iltmætning, laver en pusteprøve og tager temperatur, og så rapporterer man det på sin tablet derhjemme. Du får at vide, om du afviger fra den norm, som lægen har sat for dig. Vi kan altid ringe på et lokalnummer for lungepatienter, og hvis dit resultat er »rødt« (borgeren får grøn, gul, rød i svar, red.), så kontakter Nærklinikken dig, forklarer Finn Wulff, der er KOL-ramt, formand for Lungeforeningen i Odsherred.

Det er muligt at blive indlagt i en kortere periode på den lokale klinik, hvis tilstanden ikke er så alvorligt, at lægen indlægger patienten på sygehuset.

- Hvis du har lungebetændelse, så kan man blive behandlet med pencillin i drop på Nærklinikken. Der er laboratorie, så de kan tjekke infektionstal. Men de kan for eksempel ikke tage røngten af lungerne, forklarer Finn Wulff.

Nærklinikken er et tre-årigt projekt Precare, hvor kommunen og regionen samarbejder. Det er støttet af Innovationsfonden og er cirka nået midtvejs.

