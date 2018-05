Luksus-rejse var »et skulderklap« fra Atea

- Det er ubestridt, at rejsen til Dubai i 2014 ikke havde noget som helst fagligt indhold. Det var ren ferie. Peter Trans betragtede turen som en afskedsgave til ham selv. Og han undrede sig over, hvad de offentligt ansatte fra Region Sjælland skulle med for på turen, lød det blandt andet fra Kaare Pihlmann.

Peter Trans var også med på en tidligere tur til Dubai i 2012, hvor der faktisk var fagligt indhold på turen. Kaare Pihlmann, argumentede ligesom alle de øvrige forsvarsadvokater for, at der trods gennemgang af et utal af mails, sms-korespondencer og telefonsamtaler slet ike er ført bevis for, at Trans - og de øvrige - har haft et ønske om at bestikke nogen, eller begå underslæb.