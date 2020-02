Sjællands Universitetshospital Køge er det eneste akuthospital i landet, hvor hjerteafdelingen ligger på et andet sygehus. Indtil supersygehuset er klar til indflytning i 2025 behandles hjertepatienter i Roskilde. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Lukket hjerteafdeling: Fire introlæger er med til at løse Køges hjerteproblem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lukket hjerteafdeling: Fire introlæger er med til at løse Køges hjerteproblem

Sjælland - 19. februar 2020 kl. 11:29 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere fra Køge, Stevns, Roskilde, Greve, Solrød og i nogle tilfælde Faxe er de eneste, som kommer på et akutsygehus, der ikke har en hjerteafdeling.

En ny løsning gør noget ved problemet.

Patienter, Hjerteforeningen og hjertelægerne fra hjerteafdelingen på Sjællands Universitetshospital Roskilde protesterede alle højlydt, da den omfattende sparerunde for et år siden betød, at den mindre hjerteafdeling på Sjællands Universitetshospital Køge blev lukket.

Det har medført, at patienter fra Østsjælland, som kommer på egnens akuthospital i Køge og viser sig at have hjerteproblemer, skal overføres til Roskilde.

Fakta Seks modtagesenge i Akutafdelingen i Køge bruges til at overvåge patienter med mulige hjerteproblemer.

Løsningen koster 2,8 millioner kroner årligt og betales over hjerteafdelingens budget på 250 millioner kroner.

Hjertelægen på vagt i Akutafdelingen i Køge står for at visitere patienter med hjertesymptomer fra optageområdet, så patienter med kendte hjertelidelser eller tydelige tegn på hjertelidelser bliver kørt direkte til Roskilde.

Hjerteafdelingen skal også undervise Akutafdelingens sygeplejersker.

Sjællands Universitetshospital har orienteret Sundhedsstyrelsen om ændringerne af hjerteafdelingens understøttelse af Akutafdelingen Nu er der fundet en løsning, som sikrer, at der vil være en hjertelæge eller læger under uddannelse på hjerteafdelingen i Roskilde tilstede døgnet rundt på Akutafdelingen i Køge. I det forgangne år har der kun været en hjertelæge i dagtimerne. Planen sættes i værk fra midten af april.

Ekstra introlæger skaber luft - Vi har øget antallet af introlæger på hjerteafdelingen fra 14 til 18, og de ekstra introlæger dækker funktioner i Roskilde, så mere erfarne læger fra afdelingen får luft til at være i Køge. Der vil være en speciallæge i Køge i dagtimerne, og ellers er det erfarne læger i hoveduddannelsesforløbet og introlæger, der har været mindst seks måneder i Roskilde, så de kan deres grundlæggende hjertekompetencer og foretage ekkokardiografi, forklarer sygehusdirektør Niels Würgler Hansen.

Han blev ansat efter, at den tidligere sygehusledelse havde trukket stregerne til spareplanen. Men han forklarede sidste år, at det ville have kostet fyring af 18 overlæger eller 40 sygeplejersker, hvis lukningen af universitetshospitalets mindste hjerteafdeling skulle have været sløjfet.

Direktør: Akuthospital bør have hjerteafdeling - Vi er helt enige med Hjerteforeningen om, at det i udgangspunktet er det rigtige, at der er en hjerteafdeling på et akuthospital. Men det er ikke praktisk og økonomisk muligt, så længe Sjællands Universitetshospital ikke er fuldt udbygget som supersygehus. I 2025 flytter hjerteafdelingen fra Roskilde til Køge, så det er en overgangsordning, siger Niels Würgler Hansen.

Han roser især hoveduddannelseslæge i hjertemedicin Helle Bosselmann og hjerteafdelingens ny ledende overlæge Matias Greve Lindholm for deres centrale bidrag til løsningen, så der frem til 2025 vil være læger med kompetence i hjerteproblemer til stede døgnet rundt på Akutafdelingen i Køge.