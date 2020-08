Lokale skybrud og torden præger lørdagens vejr

DMI varslede lørdag formiddag udsigten til en lørdag med regn, lokale skybrud og torden. Et lavtryk, der ligger lige vest for Vadehavet bevæger sig i løbet af det kommende døgn hen over Danmark.

Lokalt kan der falde mellem 30-50 millimeter i timerne frem til kl. 20.00 lørdag aften.