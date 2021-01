Østbanen har i over et år kørt for nedsat fart på grund af nedslidte skinner, som Region Sjælland ike har råd til at få renoveret. Nu skal en høring på Christiansborg kaste lys over Østbanen og landets 12 andre lokalbaners vilkår og fremtid. Foto: Henrik Fisker.

Lokalbaners fremtid op i Folketinget: Nu er der sat dato på

Afsætter staten penge nok til, at landets fem regioner kan holde Østbanen og landets 12 andre lokalbaner kørende? Bruges pengene godt nok? Er andre lokalbaner så slidte, at de risikerer at ende i samme situation som Østbanen?

Som tidligere omtalt på SN.dk håber de, at høringen skal få regeringen til at give grønt lys for at afsætte flere penge til landets lokalbaner. Alternativt, at høringen kan bane vejen for, at et flertal pålægger regeringen at finde pengene.