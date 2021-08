Se billedserie Dansk Tang er en familievirksomhed. Her ses Claus Marcussen og Simon Weber Marcussen på tang indsamling ved Odsherreds kyster. Foto: Dansk Tang

Lokal forankring er omdrejningspunktet for sjællandske erhvervssuccesser

Sjælland - 31. august 2021 kl. 06:26 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Skove, marker og dale så langt øjet rækker. Det smukke syn kan man nyde fra toppen af Camp Adventures internationale succes, Skovtårnet i Haslev. I den anden ende af region Sjælland i Odsherred kommune, høster familievirksomheden Dansk Tang en lang række bæredygtige fødevarer fra Odsherreds tre kyster.

Den sjællandske natur er omdrejningspunkt for en række erhvervssuccesser, der er med til at tiltrække både turister og handlende til regionen.

Det er ikke tilfældigt, at det netop er den lokale forankring, der er med til at sikre en stærk forretning, vurderer Jonas Kristiansen, Director og ansvarlig for Vækstfondens aktiviteter i region Sjælland.

- De lokale styrkepositioner kan noget helt særligt. Det er typisk her en idé eller et behov udspringer. Hvad enten man står i Haslev og tænker, at flere skal opdage den skønne natur, falder over et skattekammer af bæredygtige fødevarer i havet, eller måske finder et hul i markedet for en ny produktionsvirksomhed. Idéen og behovet opstår ud af de lokale erfaringer. I Vækstfonden er vi til stede i hele landet. Vi vil være med til at udvælge og udvikle virksomheder, der bidrager til værdi, arbejdspladser og ikke mindst den grønne omstilling, siger Jonas Kristiansen.

Grøn Genstart Da Vækstfondens Danmarksturné, hvor fire danske byer i denne uge får besøg, i går lagde ud i Ringsted lagde fondens direktør, Rolf Kjærgaard da også vægt på, at det er en grøn dagsorden, man rejser rundt med.

- Vi har fokus på en grøn genstart efter corona. FN's nyeste rapport gør det tydeligt, at kloden er truet. Men vi skal huske, at klimakrisen også giver store muligheder for Danmark, fastslog Rolf Kjærgaard.

En af de virksomheder der netop er med til at sætte bæredygtighed på dagsordenen, er Dansk Tang i Odsherred. Virksomheden høster tang til private og restauranter og skal være med til at ændre den måde, vi tænker fødevarer på, fortæller Simon Weber Marcussen medstifter og partner i Dansk Tang:

- Idéen til Dansk Tang udsprang af, at vi opdagede en guldgrube af kvalitetsfødevarer lige foran vores næsetip - de danske kyster og have. Tang er en bæredygtig fødevare, der hverken skal vandes, kræver sprøjtegifte og som ovenikøbet optager mere CO2 end landplanter. Derfor har vi et erklæret mål om at ændre vores opfattelse af fremtidens fødevarer, og her kan tang blive et nærende nøgleelement.

CO2-negativ På konferencen i Ringsted i går fortalte Simon Weber Marcussen, at Dansk Tang har en målsætning om at blive ikke bare CO2 neutral, men CO2 negativ. Det vil sige, at virksomheden skal optage mere af drivhusgassen CO2, end den udleder.

- Vi tænker konstant på, hvordan vi kan spare ressourcer og dermed mindske CO2 udledningen. Eksempelvis leverer vi tangen til kunderne i flamingo kasser. For at genbruge kasserne så mange gange som muligt tager vi 80 kroner i pant pr. kasse. Og det betyder, at stort set alle kasserne kommer retur til os, så de kan blive brugt igen, forklarer Simon Weber Marcussen.

Tangen dyrkes på liner så tæt på kysten, at langt det meste kan høstes med et par waders på. Dansk Tang er leveringsdygtige i 22 forskellige slags tang, og hvis dyrkningen bliver sat mere i system og bredes mere ud på kloden, er der virkelige klimamæssige perspektiver i at dyrke tang. Ifølge Simon Weber Marcussen kunne indholdet af CO2 i atmosfæren sænkes til niveauet før industrialiseringen, hvis der blev dyrket tang i ni procent af verdenshavene.