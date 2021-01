Elo Jensen (i hvid skjorte) ses her ved optælling af stemmer ved folketingsvalget i 2019. Han forventer ikke, at Løkkes exit får ret mange til at forlade Venstre.

Løkke-exit: Det er rart med en afklaring

Venstres regionsformand i Sjællands Storkreds tvivler på, at særligt mange venstrefolk vil gå med ind i et eventuelt nyt Løkke-parti.

- Det er selvfølgelig mærkeligt, fordi han har været i partiet i så mange år og partiets formand i 10 år. Man tænker, at han er venstremand, til han ikke kan stå på benene mere. Men med de udmeldinger efter han udgav sin bog sidste år, så er det måske ikke så overraskende. Men med de udmeldinger, han er kommet med, er det måske det bedste for både ham og partiet. Mend et er da underligt, siger Elo Jensen.

#Er du nervøs på partiets vegne over Lars Løkkes exit? Eksempelvis i forhold til at tage stemmer ved valget, eller andre skal melde sig ud?

- Nej. Med de udmeldinger, der har været, har der svævet en usikkerhed om, hvornår han eventuelt meldte sig ud. Det er rart med en afklaring. Samtidig vil jeg sige, at det er et meget, meget stort arbejde at starte et nyt parti op.