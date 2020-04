Se billedserie De festlige solskinstimer er i påsken i år afløst af... at kigge ind i væggen. Foto: Jens Wollesen

Livet på pause: I påsken spiser man da lam og kigger ind i væggen

Det skulle have være varet et par uger... men nu er sommeren aflyst, og det nedlukkede liv fortsætter. Journalist Casper Ravnsted-Larsen, der selv er i isolation, skriver om sine indtryk og oplevelser fra et coronaramt Danmark.

Sjælland - 08. april 2020 kl. 16:08 Af Casper Ravnsted-Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var egentlig en tanke, der slog mig i morges, da det gik op for mig, at det er den sidste normale arbejdsdag i denne uge: Hvad skal jeg egentlig lave i påsken? Og er det overhovedet påske i år? Normalt ville jeg måske bruge en dag på en påskefrokost. Det er nu egentlig ikke, fordi vi samles en stor flok og spiser en overdådig påskefrokost hvert år i familien. Men nogle år gør vi, men sjældent så mange. Men en god frokost er nu alligevel altid en hyggelig ting. Normalt ville jeg også holde en påskefrokost med mine venner. I år skulle vi have været rundt i København med den nye Cityring. Her skulle vi besøge en beværtning ved hvert metrostop. Vi skulle spise ved et af dem, og vi skulle quizze og fortælle røverhistorier. En slags menneskeligt infrastrukturbrætspil med øl og med metroen som spilleplade. Normalt ville jeg sidde i solen med et køligt glas og kigge på mennesker. Det er jo som regel i påsken, at vi danskere farer ud på terrasser og til sommerhusene, som om vi aldrig havde set solen før. Det er jo den første ferie i året, hvor ingen andre alligevel tjekker deres mail. Og vejret ser ud til at være perfekt til det i år. Jeg skulle også have været til konfirmation i søndags. Men den bliver heller ikke til noget. Jeg skulle egentlig også bruge tid på at forberede noget til den, men det må jeg så gøre til august. Normalt ville jeg gøre de her ting, fordi de er sjove og hyggelige, og fordi påsken giver tid og adspredelse, som hverdagen ikke gør. Men ak og ve. I år adskiller påsken sig ikke væsentligt fra alle andre dage. Altså de dage, der har været de seneste uger, hvor man egentlig laver det samme; kigger ind i væggen. Sådan (næsten) helt bogstaveligt. Måske stikker man lige hovedet ud på altanen i ny og næ og ser, om der sker noget nede på gaden. Men det gør der ikke. Så man går så tilbage til sofaen og fortsætter med ikke at nå at gøre alle de ting, man kunne og burde. Tjah. Men lammekølle skal vi da have. Det har jeg - sikkert som så mange andre - altid fået til påske. Det hører påsken til. Selv da jeg boede i udlandet. Om det er fordi, jeg egentlig går mere op i det velsmagende kød end selve traditionen, ved jeg ikke. Måske. Det mødte ganske vist en anelse skepsis af ren praktisk karakter fra min knapt så lammefanatiske kæreste, da jeg bestilte varer forleden, og der røg der en hel lammekølle på. Men sådan skal det være – og sådan er det! I år skal vi to, der må være i lejligheden, fortære en hel lammekølle selv. Det bliver spændende…

Læs med Hvis du vil bruge lidt af din coronakrise på at læse, om man skal være bekymret, når man begynder at tale til sine planter. Hvem i husstanden dagens pakke er til. Og hvordan man undgår andre mennesker nede ved mosen. Så følg med her på pladsen, hvor jeg ud fra bedste evner vil forsøge at sætte ord på alt fra coronahverdagens praktiske genvordigheder, når man er i isolation, til højtragende tanker om menneskeheden, og hvad der skal blive af os alle sammen. Og hvem ved, det kan være jeg snart deler tips til, hvordan man varierer tilbehøret så tilpas meget, at man kan spise lam en hel uge i streg... God påske!