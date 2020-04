Stakken med bøger, man skal have læst, bliver højere, og listen med serier, man skal have set, bliver længere, selvom man troede, at coronaen gav os lidt tid at komme lidt i bund.

Livet på pause: Er det ikke som om, at Netflix-listen bliver længere i stedet for kortere?

Det skulle have være varet et par uger... men nu er sommeren aflyst, og det nedlukkede liv fortsætter. Journalist Casper Ravnsted-Larsen, der selv er i isolation, skriver om sine indtryk og oplevelser fra et coronaramt Danmark.

Tanken tænkte næsten sig selv: Det var nu man skulle købe Netflix-aktier! Da det for alvor gik op for os alle sammen, at nu skulle vi ikke særligt meget ud og lave sociale ting de kommende uger, var det som om, at det gav sig selv, at nu skulle alle slappe af og se tv.

Der var ikke den liste med anbefalinger til film og serier, der ikke blev udvekslet på de sociale medier og blandt venner og bekendte.

Det gav jo rigtig god mening. Ganske vist skulle de fleste stadig arbejde hjemmefra og måske i ny og næ løbe en tur, men de skulle ikke andet. Alle andre aktiviteter - fra badminton til cafehygge - blev aflyst. Altså masser af fritid til at se serier.

Selv tænkte jeg, at det her med coronakrisen da havde den fordel, at nu var der tid til at få set alle de serier, man får anbefalet, men aldrig får set. Og få gjort et indhug i den stak bøger, der venter på at blive læst. Og få hørt alle de lange podcastserier, som folk taler så højt om, men som er svære at nå i hverdagen.

Men tillad mig en observation: Er det ikke som om, at listen på Netflix bliver længere i stedet for kortere og stakken med bøger bliver højere og ikke lavere?

Da følelsen af, at hjemmeisolationen slet ikke havde fået en til at bruge så meget mere tid på at læse og se serier, som man troede, igen igen ramte, satte jeg mig for at få et overblik.

På de fleste streamningtjenester kan man lave lister over favoritserier og -film, man gerne vil se i fremtiden. Det tog lidt tid i sig selv, for jeg skulle igennem indhold på tre forskellige streamingtjenester.

Heldigvis gav det overblik. Men det gav næsten også stress, for det virker som om, at der er kommet flere serier til de seneste uger, end jeg har fået set. Ikke bare har de mange anbefalinger fra folk og fæ gjort sit, men det virker oven i købet som om, at der er ekstra mange serier, der har præmiere i denne tid.

For sjov besluttede jeg mig for også at samle en stak med de bøger, jeg egentlig har tænkt at læse inden for en overskuelig fremtid. Og resultatet var det samme. Den stak blev noget højere, end jeg måske først lige havde regnet med. Nethandlen er kommet til, også her er der faktisk kommet et par stykker til de seneste par uger.

Det skal ikke lyde som en klage. Det er såmænd bare et interessant fænomen, at når man tror, man har al den tid i verden, man skal bruge, så får man den ikke brugt på det, man troede.

Set i det lys må coronakrisen for min skyld gerne vare lidt tid endnu. Jeg har MANGE timers underholdning, jeg skal igennem…