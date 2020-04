Livet på pause: Det akavede møde med andre og gadens nye regler

Det skulle have være varet et par uger... men nu er sommeren aflyst, og det nedlukkede liv fortsætter. Journalist Casper Ravnsted-Larsen, der selv er i isolation, skriver om sine indtryk og oplevelser fra et coronaramt Danmark.

Der er faktisk rigtigt fint nede ved mosen. Der er velholdte stier, der er vand, der er fugle, og der er for det meste solskin. Og så er der er sådan nogle træningsremedier, man kan krydre løbeturen lidt ekstra med, som kommunen har sat op.

Men for en isolationsramt er der også lidt vel mange mennesker. På en tilfældig tirsdag formiddag har der de seneste par uger i hvert fald været en del flere folk, end der plejer. For en journalist, der af og til arbejder om aftenen, er det ellers et yndet tidspunkt at tage en promenadetur eller sågar en rask travetur for at holde lidt på formerne. Selvom man egentlig ikke må.

(Og ja, jeg er da mentalt forberedt på de fordømmende tanker og kommentarer det her måtte kaste af sig derude, men selv et isoleret menneske skal have ilt til hjernen. Lad fordømmelsen begynde…)

Nå men, hvad gør man så, når man egentlig helst ikke skulle være ude blandt de hostende og nysende folkemasser?

Jo, man forsøger jo selvfølgelig at gå eller løbe de anbefalede to meter udenom folk, selvom det koster lidt ekstra energi og lidt mudder på futterne at løbe i en forårsblød stribe græs ved siden af stien.

Så det har jeg gjort. Men det øjeblik, man tager det første skridt til siden for at holde bønhørlig afstand, kan man godt blive lidt selvbevidst…

Hvis det det er et ungt menneske, jeg løber udenom, tænker han så, at jeg løber udenom, fordi jeg tror, at han er en af de der idioter, der valgte at fejre landets nedlukning med at spille beerpong med munden?

Hvis det er et ældre menneske, tænker hun så, at jeg er en af de unge lømler, der kan smitte, og burde holde endnu mere afstand?

Hvis det er en person af anden etnisk herkomst med en barnevogn, tænker hun så, at jeg er racist, fordi jeg ikke vil i nærheden af hende?

Eller har de egentlig alle sammen set nyheder og forstået, at jeg bare opfører mig lige så unormalt, som alle andre gør i denne tid?

Og hvad er egentlig reglerne? Skal man egentlig holde mere afstand, når man løber eller går med fronten mod folk, end når man overhaler folk?

Og hvem bestemmer egentlig, hvem der tager stien, og hvem der tager det våde græs ved siden af? Jeg har en følelse af, at det altid er mig, der må vige. Men det har alle andre nok også.

Gadens nye regler - eller mosens - er stadig ved at blive definerede. Og det virker som om, at alle tænker - og frygter - det samme med samme eller omvendt fortegn. Vi er en social race, men for to-tre uger siden var det decideret akavet at møde andre mennesker.

Men der er fremskridt at notere sig. Forleden gik min kæreste og jeg en tur på en havnemole. Selve gangbroen af træ var ikke bredere end en enkelt person kunne gå på den. Og så var der de store sten, der udgjorde et dige ved siden af. En familie kom imod os…

Normalt ville man nok forsøge at gå krabbegang forbi hinanden på gangbroen. Det var min kæreste, der foreslog, at vi hoppede over på stenene, så familien kunne komme forbi. Jeg kan have min tvivl om, hvorvidt børnene egentlig havde forstået, hvad seancen gik ud på, men de voksne havde, og faderen udbrød: “Ok, I tager stenene”, da han så os gøre netop det. Måske hans børn havde foretrukket stenene?

I den situation var der en snært af de nye omgangsformer. Dog blev det sagt med et smil, der skjulte en hvis ironisk distance til situationen. En eller anden mangel på erkendelse af, at de nye regler nogensinde bliver permanente.

Men det var gadens nye regler i frit spil.

Som et lille PS skal lyde et skud ud til den unge mand, jeg mødte nede ved mosen allerede lige i starten af coronaen. (Ja puha man lyder ret gammel, når man siger “den unge mand”). Han gik en tur med musik i ørene og holdt så meget til højre, at han næsten må have gået hele turen i grøften. Han ville i hvert fald ikke have skudt i skoene, at han var en af de unge og kåde, der, uden at vide det, kom til at smitte andre. Samfundssind ude i grøften.