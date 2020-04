Synet af undertegnede og andre glade folk til koncert kunne man igen i år have mødt på Dyreskuepladsen i Roskilde. Det bliver ikke til noget, for sommeren er aflyst. Derfor må I leve med det her skud fra sidste år.

Livet på pause: Da Mette aflyste sommeren…

Det skulle have være varet et par uger... men nu er sommeren aflyst, og det nedlukkede liv fortsætter. Journalist Casper Ravnsted-Larsen, der selv er i isolation, skriver om sine indtryk og oplevelser fra et coronaramt Danmark.

Jeg kan lige så godt være ærlig. Jeg er sindssygt træt af, at Roskilde Festival er aflyst. Og da Mette forleden bekendtgjorde for befolkningen, at den simpelthen ikke går i år, var det nok første gang, at det for alvor gik op for mig, hvor provokerende den her coronakrise egentlig er.

Det var nemlig meget hyggeligt og sjovt de første par uger. Man kunne arbejde i joggingtøj hjemmefra og droppe det daglige forsøg på at se bare nogenlunde anstændig ud.

De arrangementer der blev aflyst var til at leve med, fordi det er relativt begrænset, hvor meget der sker i marts alligevel. Man tænkte ikke dengang (og ja, det er blot nogle få uger siden), at nogle af de sommerting, man ser frem til hvert år, var i fare.

Man kunne udveksle jokes, memes og videoer med sine venner om, hvor tåbeligt det er at være spærret inde, og hvordan man opfører sig, når man keder sig. Men dengang vidste man bare ikke endnu, hvad det ville sige. Nu hvor vi kører på tredje, fjerde, femte uge synes nyhedens interesse at være gået lidt af isolationen, og kedsomheden er begyndt at sætte ind. Lad mig vende tilbage til det i et senere afsnit…

For så var det nemlig, at Mette igen trådte ind i det der grå rum. Først talte hun som ventet om at begynde at åbne det hele lidt igen. Men så fulgte en kæmpe spand isvand fyldt med corona i hovedet på alle dem, der godt kan lide sommeren.

Og altså Roskilde Festival. Timevis og dagevis af timer i solen med sine venner og en øl i hånden - aflyst. Ikke udskudt. Ikke måske. Bare væk!

Selvfølgelig kan man stadig holde en stille sommer i Danmark. For nogle af os tyder noget på, at man stadig skal blive i lejligheden. Men selv for dem, der gerne må komme lidt mere ud, hvad for en sommer bliver det?

Og hvordan kommer det til at foregå på strandene? Når det går heftigst for sig i det danske sommerland, er der altså masser af steder, hvor folk langt fra befinder sig i bønhørig coronaafstand. Man ligger som sild i en tønde, som generationerne, der har oplevet sild i en tønde, ville sige.

Hvad skal der nu blive af alle de kendte mennesker - og alle dem, som gerne vil være kendte - der hvert år tager til Skagen for at drikke sig en pinlig opførsel til, for herefter at blive foreviget af de frådende paparazzi-fotografer?

Hvad sker der egentlig med al den relativt indholdsløse politiske snak, der runger mellem de bornholmske klipper på Folkemødet? Skal al den snak flyttes over i ekkokammeret på de sociale medier, der i forvejen flyder over med selvsamme? Og hvor skal alle Djøf’erne drikke deres sommerøl?

Hvor skal alle fodboldkommentatorerne få afløb for deres floskler, nu hvor EM i fodbold, der i år ikke alene havde dansk deltagelse, men til dels også skulle foregå i Danmark, er blevet flyttet? Og hvor og hvornår kan alle vi andre mandagslandstrænere komme af med vores fordrukne analyser?

Hvad skal jeg dog gøre af mig selv den første weekend i juli, hvor jeg skulle have stået i solen på en mark lidt uden for Roskilde og lyttet til god musik med en fadøl i hånden?

Sommeren er aflyst!