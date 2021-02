Liveinterview med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye

Journalist på Sjællandske Medier, Tine Fasmer interviewer ministeren ud fra egne og læserne mange spørgsmål. Interviewet kommer blandt andet til at handle om den værdikamp, ministeren åbnede for i januar.

Han meldte ud, at den danske værdikamps anden halvleg er skudt i gang, og at vi skal sætte ind over for dem, der ikke ønsker at bevare det danske samfund, som vi kender det, men ønsker et samfund, der har rod i holdninger, der er udemokratiske og undertrykker nogle befolkningsgrupper.

Du kan allerede nu stille dine spørgsmål på livechat@sn.dk