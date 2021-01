Livechat om Barnets lov med Astrid Krag

På mandag 1. februar kan du livechatte med social- og ældreminister Astrid Krag (S) om regeringens netop fremlagte forslag til en reform af indsatsen over for udsatte børn og unge.

Regeringen har netop skudt gang i arbejdet med at reformere indsatsen over for sårbare børn og unge.