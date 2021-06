Live-investér i bæredygtige firmaer

Den sjællandske griseavler Maria Bojsen har allerede succes med at sælge svinekød via Coops hjemmeside. Hun deltager også, når Coop Crowdfunding i morgen inviterer de danske forbrugere til at investere i grønne virksomheder. Foto: Jette Bundgaard

Sjælland - 01. juni 2021 kl. 08:23 Kontakt redaktionen

Er du også bidt af tv-succesen Løvens Hule? Så kan du på onsdag tage skridtet videre og selv blive investor, når syv startup-virksomheder med store drømme pitcher deres grønne projekter. Modsat tv-programmet skal virksomhederne dog ikke pitche foran en række kendte investorer, men i stedet prøve at overbevise de danske forbrugere, der på telefonen eller computeren kan støtte firmaernes projekter.

Også investeringerne i millionklassen er byttet ud. I stedet kan man købe to flasker vin fra Nordvestsjælland, socialt ansvarlig vanilje eller et kortspil om bæredygtighed.

For Nicolai Jæpelt, der er chef for Coop Crowdfunding, er formålet, at forbrugerne og virksomhederne skal bringes tættere på hinanden:

- Den grønne omstilling kræver at både forbrugere og producenter forstår hinanden og samarbejder. Ved at streame pitchene live giver vi virksomhederne mulighed for ikke bare at nå en masse mennesker samtidig, men de kommer også helt tæt på forbrugerne og fortæller, hvorfor lige præcis deres projekt fortjener en investering. Forbrugerne får samtidig chancen for at prøve noget nyt og for første gang komme lidt tættere på virksomheder, der kan være med til at gøre en forskel.

Vin og socialt ansvarlig vanilje

Alle de deltagende virksomheder er en del af Coop Crowdfundings og Impact NGO'en Sustainarys »Green Crowdfunding Accelerator«, der er designet til at udvikle og finansiere grønne løsninger og produkter gennem crowdfunding. De syv virksomheder, der skal pitche ved eventet, er udvalgt blandt de flere end 40 deltagere i accelerator programmet.

Blandt de virksomheder, der skal pitche onsdag eftermiddag, er blandt andet Tusen Vin fra Nordvestsjælland, der vil producere økologiske og bæredygtige vine; og Social Vanilla, som samarbejder med landmænd i Uganda for at skabe en socialt ansvarlig vaniljeproduktion. Ifølge Amie N'Dong, der er CEO og medstifter af Social Vanilla, så har de et klart mål med at pitche direkte til de danske forbrugere:

- Vi er med, fordi vi tror, eventet kan være med til at skabe opmærksomhed omkring vores vanilje produkter, men samtidig også åbne folks øjne for de problemstillinger der er i vaniljens værdikæde. Forhåbentligt kan vores pitch bidrage til, at flere danskere får øjnene op for, at de kan være med til at gøre en forskel og være med til at sikre at den vanilje, der bliver dyrket, bliver dyrket under ordentlige forhold, og at dem, der har dyrket den, får en ordentlig betaling, siger hun.

Det økologiske landbrug Birthesminde ved Vipperød deltager ligeledes. Herfra vil man præsentere en kødproduktion der bygger på recirkulering, klimahensyn og dyrevelfærd.

Både live og online Eventet afholdes onsdag den 2. juni klokken 16.15, og du kan se alle syv pitches live på Coop Crowdfunding og Sustainarys hjemmesider samt på Coops Facebook. Det er også muligt at købe billet til Green Gold og opleve live-pitchene i den gamle sporvognsremise på Enghavevej i København, Volume.

De syv live pitch bliver kulminationen på Green Gold, der er et to dages event, der gennem foredrag, debatter og workshops stiller skarpt på grønne investeringer i Danmark.

Som interesseret kan man investere direkte i virksomhedernes grønne projekter ved at støtte deres crowdfunding-kampagner. Dermed støtter man både virksomheden, personerne bag og får adgang til unikke og grønne produkter. Hvis virksomheden ikke formår at samle en crowd om deres projekt, og de dermed ikke når deres mål, bliver pengene tilbageført til investoren.

Billetter til Green Gold kan købes her: https://greenimpactweek.com/registration/