Linea Søgaard-Lidell er Venstre Sjællands nye kandidat til EU-Parlamentet. Foto: Søren Schaadt Larsen

Linea er Venstres nye EU-kandidat på Sjælland

Sjælland - 20. april 2018 kl. 08:59 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Venstre Sjælland har nu fundet en person til at overtage Marcus Knuths plads som partiets kandidat til Europaparlamentsvalget i 2019. Og den kandidat er blevet Linea Søgaard-Lidell. Mogens Jensen fra Venstre Sjællands EU Udvalg, forklarer at Linea Søgaard-Lidell bedst kvalificeret til at tage kampen om en af de 13 danske pladser i parlamentet, og torsdag aften blev hun formelt gjort til Venstre Sjællands kandidat.

- Udvalget har undersøgt forskellige muligheder og har besluttet at stille Linea op og at anbefale hende. Hun har gode erfaringer fra både uddannelse og erhverv, siger han og fortæller, at han Linea Søgaard-Lidell har samme potentiale som Marcus Knuth.

Efter flere snakke mellem Linea Søgaard-Lidell, partiforeningen og medlemmerne blev det klart, at der var et godt match, og EU Udvalget for Venstre Sjælland opstillede og anbefalede hende som kandidat.

Linea Søgaard-Lidell er oprindeligt fra Esbjerg, men bor nu i København, og har aldrig rigtigt haft noget med Sjælland at gøre.

- Jeg begynder fra nul og, jeg er i fuld gang med at lære de lokale foreninger at kende. Jeg har besøgt en del af dem allerede, forklarer hun. Linea Søgaard-Lidell er valgt, fordi hun har arbejdet i EU, og hun har også klare holdninger til, hvad EU kan og skal, og hvad hun vil i Parlamentet.

