Liberal med kant og temperament

- Vi har fjernet forældelsesfristen for vold mod børn, og det har jeg kæmpet hårdt for. Man skal anmelde vold, inden der er gået fem år og grov vold inden 10 år, og det er simpelthen så urimeligt, at det har omfattet børn også. Tænk, hvis et barn er udsat for vold af sin far eller stedfader i alderen fem til syv år, så har man skullet nå at gå til politiet, når man var højst 17 år, siger Laura Lindahl.