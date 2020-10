Liberal Alliance forsvinder fra regionsrådet

Det betyder, at LA ikke længere har en repræsentant i regionsrådet.

LA har været med til at sikre den socialdemokratiske regionsrådsformand Heino Knudsen magten i de seneste tre år, men selvom partiet forsvinder, består konstitueringen. Socialdemokraterne har 14 medlemmer og med i konstitueringen er også Dansk Folkeparti med seks og SF med to. Oppositionen Venstre, Konservative og Radikale samt Enhedslisten har henholdsvis 10, fire, to og tre regionsrådsmedlemmer.