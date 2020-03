Ledende overlæge: Coronaplan fungerer

- På den kedelige baggrund, som det er, så må jeg sige, at vi har styr på det. Antallet af patienter er ikke steget så meget i den sidste uges tid i Roskilde, siden vi har åbent i Slagelse også, og der er også patienter, som kommer sig og bliver udskrevet; i snit et par stykker om dagen, siger Peder Fabricius, der glæder sig over, at der nu er samarbejdsaftaler med alle kommuner, som kan tage imod patienter, der ikke er helt klar til at være i eget hjem.