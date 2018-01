Vicedirektør Knut Borch-Johnsen, Holbæk Sygehus, mener ikke, at sygeplejerskerne kan fraskrive sig deres ansvar og lægge det på ledelsen. Foto: Tine Fasmer

Ledelse: Holbæk Sygehus er sikkert for patienter

Sjælland - 27. januar 2018 kl. 20:24 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Patienter har ingen grund til at frygte for sikkerheden på Holbæk Sygehus, lyder det fra ledende oversygeplejerske Lene Guldager, Medicinsk Afdeling.

Det forsikrer hun, fordi Dansk Sygeplejeråd er bekymret over den langvarige travlhed, overbelægning og mangel på sygeplejersker på især den pågældende afdeling på Holbæk Sygehus. Derfor har den faglige organisation henvendt sig til Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Det er korrekt, at der er travlt på vores medicinske afdeling. Men som i enhver anden situation med overbelægning på sygehuse, for eksempel når der er epidemier, så prioriterer vi opgaverne, så patientsikkerheden ikke bliver bragt i fare. Der er tale om serviceforringelser, for der er med travlhed mindre tid til den enkelte patient og pårørende. Men det er ikke forhold, der er kritiske for patientsikkerheden, udtaler Lene Guldager i en pressemeddelelse.

Hun understreger, at man er i fuld gang med at rekruttere sygeplejersker, så arbejdspresset dæmpes.

Desuden bliver sygeplejersker fra andre afdelinger samt interne vikarer sat i vagt på den hårdt pressede medicinske afdeling.

- Vi kan godt komme til at stå i den situation, at vi er nødt til at supplere med personale med anden uddannelse. Og så skal vi sikre, at sygeplejerskerne

Lørdag gav Dansk Sygeplejeråd sygeplejerskerne på Holbæk Sygehus en »fralæggelseserklæring«, som de sende til ledelsen, hvis situationen er så grel, at de risikerer at sætte deres autorisation på spil.

Den vej er ikke farbar, mener Region Sjælland og sygehusledelsen.

Knut Borch-Johnsen, vicedirektør på Holbæk Sygehus, forklarer, at Region Sjælland har været i kontakt med Danske Regioner om »fralæggelseserklæringen«:

- Vi har været i dialog med Danske Regioner og vores umiddelbare vurdering er, at sundhedspersonale med autorisation ikke generelt kan fraskrive et ansvar. Vi ser dog dette juridiske skridt fra Dansk Sygeplejeråd som et symptom på et andet problem, og vi vil derfor fokusere på forholdene for patienterne og personalets arbejdsmiljø. Vi har aftalt med Danske Regioner, at de optager dialog med Dansk Sygeplejeråd om dette, så deres medlemmer - og dermed vores ansatte - får den korrekte rådgivning, udtaler Knut Borch-Johnsen.

