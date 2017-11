I Sundhedsplatformens første tre dage vil Region Sjælland gerne have, at medier kun taler med ledelse. Men de ansatte må gerne udtale sig.

Ledelse: Ansatte må gerne tale med medier, men...

Sådan lyder det fra Region Sjællands sundhedsdirektør Lars Onsberg Henriksen som kommentar til, at TVØst og muligvis andre medier har fået aflyst deres aftaler om at tale med læger og sygeplejersker om indførelsen af Sundhedsplatformen.

Sn.dk mødte efter aftale ind på Holbæk Sygehus, da nattevagten fik fri og gennemførte et interview med to sygeplejersker, som var nogle af de første ansatte, der har taget Sundhedsplatformen i brug.

- Det er måske et lokalt aftalt interview? Jeg var ikke klar over, at I skulle til Holbæk, siger Lars Onsberg Henriksen, der understreger, at ledelsen gerne vil hindre, at ansatte bliver unødigt presset af medie-besøg: