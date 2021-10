Et sammenstød mellem to lastbiler på højbroen lukkede for al kørsel over Storebæltsbroen i retning mod Fyn.

Lastiler i uheld: Storebæltsbroen genåbnet

Et uheld lukkede onsdag morgen Storebæltsbroen for al biltrafik i retning mod Fyn. Uheldet blev anmeldt kort efter klokken 8. Det er to lastbiler, der er stødt sammen på højbroen.

Den ene af de to involverede lastbilchauffører er bragt på sygehuset. Det vurderes, at han har fået nogle knubs, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters Politi.

Senere blev der lukket op for det ene spor, men kort efter klokken 9 meddelte Storebæltsbroen via deres sms-tjeneste, at broen igen var lukket.

Ifølge politiet blev der lukket for trafikken, da man skulle have dobbeltrettet trafik i det østgående spor.

Kort efter klokken ti var vejbanen ryddet, så man igen var tilbage på normal trafik over Storebæltsbroen.

Den flere timer lange lukning betød, at der var opstået en større kø på Sjællands-siden, som godt kan tage nogen tid at afvikle.