Lars Tyndskids IT-mark ligger lige uden for byskiltet

Sjælland - 01. oktober 2020 kl. 22:03 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

I 2020 burde alle danske husstande have adgang til hurtigt internet, og selv om det er godt på vej, er der store regionale forskelle.

Ordstyrer David Arnholm, Folketidende, fik indledningsvist politikerne i panelet til at quizze om, hvor langt vi er fra målet.

Det rigtige svar er, at 94 procent af de danske husstande har mindst 100 megabit download og 30 megabit upload.

Fakta På tirsdag åbner Folketinget, og derfor var der Sjællands Åbningsdebat 1. oktober.

Det blev afholdt for andet år i træk. Arrangørerne er Sjællandske Medier, Lolland-Falsters Folketidende og P4 Sjælland.

De fire debatrunder handlede om »Den sjællandske arbejdsstyrke«, »Det digitale Sjælland«, »Elbilernes Sjælland« og »Det sunde Sjælland«. Men i Region Sjælland er det kun 89 procent af husstandene, som har godt internet, og jo længere man kommer fra de større byer, des flere internethuller er der.

Venstres Jacob Jensen (V) skød bolden til boligminister Kaare Dybvad Bek, for regeringen lægger op til at fjerne bredbåndspuljen i finansloven.

- Men selv om jeg er liberal, må vi på dette område sige, at markedskræfterne kan ikke løse det hele, og det er rimeligt, at det offentlige bidrager, lød det fra Jacob Jensen.

- Vi har brug for lidt mindre borgerlig planløshed. Det ville være bedre for den kritiske infrastruktur. Offentlige eller selvejende institutioner må være dem, der står for vores digitale infrastruktur, fik Enhedslistens Christian Juhl skudt ind i debatten.

Boligministeren er helt klar til at slagte bredbåndspuljen på 100 millioner kroner, for den forslår ikke.

- Med det tempo, som den skrider frem i, så ville jeg Guldvære nået plejehjemsalderen, før alle husstande havde fået bredbånd. I Sydjylland er der landets bedste dækning, fordi deres andelsejede energiselskab har sørget for det, sagde Kaare Dybvad Bek, der opfordrede til, at Andel (tidligere Seas-Nve) skal være en del af løsningen.

Guldborgssunds borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten) har ingen varme følelser for bredbåndspuljen:

- Den virker ikke, og det er dyrt. Seas-NVE har afsat 34 milliarder kroner til fibernet. Men det bliver meget spændende at se, om de når i mål. Jeg tror ikke, at de kommer ud til de sidste husstande, hvor det måske vil koste en halv million kroner. Det skal ikke være ringere at bo på Lars Tyndskids Mark. Vi bliver nødt til at erkende, at vi først er i mål, når alle husstande er med. Så brug dog nogle af de milliarder på at sælge licenser, det er ikke koordineret. Hvis vi virkelig satte ind der hvor problemerne er, så burde landet kunne dækkes.

Går hjemmefra ved eksamen Regionsrådsmedlem Egon Bo (LA) pointerede, at det er besynderligt, at alle husstande kan få post og betaler samme pris for el.

- Vores veje betaler det offentlige jo også. Det skal være dem, der kører på vejene og jernbanen, som konkurrerer. Og sådan bør det også være med den digitale, kritiske infrastruktur. Jeg vil stærkt opfordre Folketinget til at gøre noget, fx kan fiskerne på Omø ikke indberette deres fisk, når de kommer i land og begår faktisk et lovbrud.

En kvinde blandt publikum satte debatten på plads.

- Jeg giver ikke noget for alle jeres ord. Jeg bor 1,3 kilometer fra byskiltet. Og det er åbenbart Lars Tyndskids Mark. Jeg er på e-learning på min uddannelse til sygeplejerske, og når jeg skal aflevere eksamensopgaver, har jeg simpelthen ikke nerver til at gøre det hjemme fra, men besøger altid nogen venner. Min mand kunne heller ikke arbejde hjemme under corona. Jeg føler mig underprioriteret som borger.

