Hver tredje skolepatruljeelev har inden for det seneste år oplevet ubehagelige episoder med trafikanter, når de udfører deres hverv på skolevejene. Foto: Rådet for sikker trafik. Foto: Kristine/Studie-E/Kristine Bramsen/Studie-E

»Langt ude«: Skolepatruljer overfuses af bilister

Sjælland - 03. april 2018 kl. 09:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver tredje skolepatruljeelev har oplevet ubehagelige episoder med trafikanter, når de udfører deres hverv på skolevejene. Det viser en Epinion-rundspørge blandt 987 skolepatruljeelever for Rådet for Sikker Trafik og Lærerstandens brandforsikring. Det er især utålmodige bilister, der blandt andet råber og giver de unge »fingeren«.

- Det er langt ude, at nogle voksne ikke kan styre sig og vise skolepatruljerne den respekt, som de fortjener. Eleverne yder en frivillig indsats, så alle børn kommer sikkert og trygt gennem trafikken. Det virker meget voldsomt på et barn at blive råbt ad af en voksen, fordi en bilist ikke kan vente de få sekunder, det tager at hjælpe skolernes mindste børn over vejen, siger Karina Petersen, underdirektør i Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Rådet og Lærerstandens brandforsikring vil nu igangsætte en treårig kampagne over for trafikanterne, der skal minde trafikanterne om, at de skal vise hensyn til børn og skolepatruljerne, og at det er vigtigt, at man følger skolepatruljernes anvisninger, når man møder dem i trafikken.

Desuden vil Rådet for Sikker Trafik og Lærerstandens Brandforsikring via undervisning hjælpe med at klæde eleverne i skolepatruljerne bedre på, så de ved, hvad man skal gøre, når man møder en utålmodig trafikant.