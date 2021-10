Ifølge Fødevareforbundet NNF har man cirka 1200 medlemmer alene Danish Crowns slagteri i Ringsted, hvor billede ther stammer fra. Formand Henrik Tonnesen er lettet over aftalen, som han mener, sikrer hans medlemmer fortsat har et arbejde. i de kommende år. Foto: Anders Ole Olsen

Landmænd og fødevare­forbund lettet over klima­aftale for landbruget

05. oktober 2021

De seneste dages højspændte forhandlinger på Christiansborg, der mandag aften mundede ud i en stor, bred klimaaftale for de danske landmænd, vækker glæde og lettelse hos de landmænd og ansatte i fødevareerhvervet, som bliver berørt af aftalen.

- Det nemmeste ville være, hvis man havde indgået en aftale, hvor man skar ned på dansk landbrugsproduktion. Men man har heldigvis indgået en aftale hvor man har tænkt i bevarelse af danske arbejdsplader og udvikling af landdistrikterne. Jeg er glad for selve aftalen og for, at de blå partier kom med, siger Torben Hansen, formand for den sjællandske landboforening Gefion.

Han mener, at en aftale, der havde krævet 70 procents CO2-reduktion for landbruget ville have kostet tusindvis af arbejdspladser i landbruget og følgeerhververne.

At landmændene skal reducere udledningen 55-65 procent frem mod 2030 bliver dog stadig en kæmpe opgave, mener han.

- Der venter en gigantisk udfodring i aftalen frem mod 2030. Vi har i forvejen verdens mest klimaoptimale landbrug og det, der udleder mindst kvælstof. Det skal vi nu videre med, og der skal opfindes helt nye værktøjer og produktionsmetoder for at nå i mål, siger Torben Hansen.

Hos Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne er formand Henrik Tonnesen, også lettet over aftalen.

- De seneste dages usikkerhed om udfaldet har gjort, at man frygtede det værste. Den her aftale betyder, at vi på den ene side sikrer, at der stadig skal produceres animalske fødevarer i Danmark, og at der samtidig sker en omstilling. Bundlinjen er, at vi stadig skal have mad på bordet, og omstillingen til plantebaserede fødevarer ikke sker fra den ene dag til den anden. I hvert fald ikke i et omfang, der sender mine medlemmer på offentlig forsørgelse, siger Henrik Tonnesen.

NNF har ifølge Henrik Tonnesen et sted melem 1500 og 1900 medlemmer på tre slagterier på Sjælland, hvoraf Danish Crowns Slagteri i Ringsted er langt det største.

Men forbundet har også medlemmer på Arlas mejeri i Slagelse og i følgeerhvervene på eksempelvis Crispy Food, Kohberg og Lantmännen, der ejer Schulstad.

- Det bliver meget spændende at følge, hvilken vej landmændene på Sjælland og i resten af landet vælger at følge de kommende år. For der vil givetvis være nogen, der lægger om fra animalsk til plantebaseret produktion. Så jeg glæder mig til at skulle ud og tale med landmændene om det her i den kommende tid, siger Henrik Tonnesen.

