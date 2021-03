Landmænd når ikke miljø-mål: For mange benspænd

* Et minivådområde fungerer som et slags filter, der renser drænvand fra eksempelvis marker for kvælstof og fosfor, hvorefter det rene vand ledes videre ud i vandmiljøet.

* Det består i udgangspunktet af fire bassiner.

* Det første bassin er adskilt fra de tre andre bassiner, og her det meningen, at det fosfor, jord og ler, der er i vandet, skal falde ned på bunden, mens et rør leder vandet over i de tre andre bassiner, der reelt er et sammenhængende bassin opdelt i tre sektioner af såkaldte vegetationszoner.

* Mens vandet langsomt siver igennem bassinerne, synker kvælstoffet til bunds. Her opstår der et iltfrit miljø, hvor små bakterier lever af at udskille nitrat i henholdsvis ilt og frit kvælstof, der så bobler op til overfladen som luft.

* Det rensede vand ledes til sidst ned af en såkaldt iltningstrappe af sten, der sørger for, at der igen kommer ilt i vandet, inden det ledes ud i et vandløb eller en sø.