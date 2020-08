Slagteriet i Ringsted genåbner fredag efter et stort Corona-udbrud i slutningen af juli ramte slagteriets ansatte. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen

Landmænd glæder sig over slagteri-genåbning

Sjælland - 21. august 2020 kl. 07:01 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Genåbningen af Danish Crowns slagteri i Ringsted fredag vækker glæde og en vis lettelse hos landets svineproducenter.

For da slagteriet lukkede, ramte det ikke kun de sjællandske landmænd, der hver uge inden udbruddet fik slagtet op imod 35.000 svin hver uge på Slagteriet. Også mange jyske svineproducenter måtte holde på deres slagteklare grise, fordi de jyske slagterier ikke kunne følge med, selv om de skruede op for kapaciteten.

- Jeg ved en del producenter har haft en udfordring, fordi afhentningen af deres grise blev skubbet. For nogle drejede det sig om nogle dage, for nogle blev afhentningen skubbet en eller to uger.

- Det har de kunnet håndtere. Men det er glædeligt, at lukningen i Ringsted trods alt er blevet så relativt kort. Det tror jeg, alle er glade for. Også selv om slagteriet i første omgang kun kommer op og køre for halv kraft, siger Kim Heiselberg, formand for Danske Svineproducenter.

Han håber, at slagteriet snart kommer op på fuldt kapacitet igen, og at Danish Crown har taget ved lære af udbruddet.

Slagterikoncernen har efter Ringsted-udbruddet ikke kun testet medarbejdere for Covid-19 på Sjælland, men også på flere jyske slagterier.

- Jeg synes, vi skal lade være med at tage sorgerne på forskud. Vi satser på, at Danish Crown har betalt nogle lærepenge ved udbruddet i Ringsted, og at et sådan udbrud ikke gentager sig, hverken der eller et andet sted, siger Kim Heiselberg.