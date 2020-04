På gården ved Bukkerup er Knud Kjær Knudsen »på sin vis« mere bekymret for afrikansk svinepest end corona. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Landmænd går fri af coronakrise

Sjælland - 17. april 2020 kl. 09:18 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: - Vores forsyningslinjer kører intakt. Vi får det foder og andre ting ind, vi skal have, og slagteriet i Ringsted kører som normalt. Vores største udfordring har faktisk været at få den daglige drift til at fungere, når vores medarbejdere skulle have sikret pasning til deres børn. Men det er jo ikke en udfordring mere, da skoler og institutioner er ved at åbne op.

Det fortæller 27-årige Knud Kjær Knudsen. Han driver fire bedrifter med slagtesvin med udgangspunkt i landsbyen Bukkerup ved Tølløse og sender hver uge cirka 700 slagtesvin til Danish Crowns slagteri i Ringsted.

Mens store dele af dansk erhvervsliv kæmper under coronanedlukningen af Danmark, er store dele af dansk landbrug indtil videre gået fri af krisen.

- I vores husdyrrådgivning er meldingen fra vores kunder, at det umiddelbart kører. Køer og svin fodres hver dag, mens mælk og slagtesvin hentes, som de skal og plejer, siger Marlene Sparre Ibsen, chef for blandt andet svin, kvæg og driftsøkonomi i den sjællandske landbrugsrådgivning VKST.

Ifølge Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef hos landbrugets videnscenter, Seges, nyder landmændene godt af, at politikerne i Danmark og i andre lande har prioriteret at holde forsyningslinjer og eksportlinjer åbne, trods lukningen af grænserne.

Samtidig er priserne for både korn og mælk fornuftige, mens det ser endnu bedre ud for svineproducenter som Knud Kjær Knudsen:

- Der er næsten historisk høje priser på svinekød lige nu. Samtidig lukrerer danske svineproducenter på, at vi har rigtig god afsætning til Kina, som er verdens største marked for svinekød, fortæller Klaus Kaiser.

Kina har gennem længere tid kæmpet med at få bugt med afrikansk svinepest, uden held.

Det har efterladt et stort hul i markedet, og her er danske slagterier klædt bedst på til at udfylde kinesernes appetit:

- Danske slagterier har i vid udstrækning opnået godkendelse af kineserne. Samtidig er slagterierne gearede til at eksportere store mængder, idet de har god pakke- og frysekapacitet, så de relativt set kan afskibe langt mere kød til Kina end andre lande, fortæller Klaus Kaiser.

Der er dog en vis risiko for, at mælkeprisen kan falde lidt på grund af corona og en stor global mælkeproduktion. Produktionen af korn er også stor, men flere lande er begyndt at holde deres eksport tilbage af hensyn til forsyningssikkerheden, og det kan holde priserne oppe.

For de danske svineproducenter handler det snarere om, hvorvidt Danmark og til dels Tyskland kan holde afrikansk svinepest fra døren.

Sygdommen er fundet flere steder i Polen hos både tamsvin og vildsvin, og bliver den først konstateret i Tyskland eller Danmark, så er der ifølge Klaus Kaiser tale om en »gamechanger« for de danske svineproducenter.

På gården ved Bukkerup er Knud Kjær Knudsen »på sin vis« mere bekymret for afrikansk svinepest end for corona.

- Ud fra et personligt og menneskeligt perspektiv er jeg selvfølgelig bekymret for corona. Men kigger jeg på min bedrift, er det klart afrikansk svinepest, jeg frygter mest. Corona rammer ikke svin, mens svinepest til gengæld vil få kæmpestore konsekvenser, siger han.