Landdistrikternes fællesskaber prises

Af Tine Fasmer

Hvem skal have Landdistriktsprisen i år? Nu kan du indstille personer, virksomheder og foreninger, som bringer nærheden tilbage i de mindre byer. - Det er de lokale ildsjæle, foreninger og klubber, som skaber liv og udvikling i vores små byer. Flere års centralisering har været hård for landdistrikterne, og derfor er det vigtigt, at vi støtter de kræfter, som passer på vores lokalsamfund og fællesskaber. Jeg glæder mig meget til at uddele prisen, så vi får fejret og markeret nogle af dem, som binder Danmark bedre sammen, udtaler erhvervsminister Simon Kollerup (S).