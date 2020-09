Mange bilejere i landdistrikterne vil ikke have samme mulighed for at skifte til elbil, som folk med større indkomster i og omkring byerne, mener Landdistrikternes Fællesråd. Billedet her stammer fra Enø og Karrebækdsminde. Foto: Helle Hansen.

Landdistrikter: Elbil-omstilling kan skævvride Danmark

Sjælland - 08. september 2020

Sjælland: Bilejere i landdistrikterne og provinsen risikerer at ende med regningen, når prisen for én million elbiler i 2030 skal betales.

Sådan lyder reaktionen fra Landdistrikternes Fællesråd efter at have kigget nærmere på konklusionerne i Bilkommissionens anbefalinger til et nyt bilafgiftsystem, der blev fremlagt mandag.

- Dyrere brændstoffer og vejafgifter lyder jo umiddelbart som gode forslag. Problemet er bare, at det er forslag, der vil gøre det betydeligt dyrere at være bilejer i landdistrikterne. Her er der flere lidt ældre, brugte biler og samtidig har man måske ikke lige økonomien til at købe en elbil, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Som bilejernes brancheorgansaition, FDM, påpegede her i avisen lørdag, har folk i landdistrikterne typisk en lavere indkomst end dem i byerne. Og det er man nødt til at tage hensyn til i et fremtidigt afgiftsystem, hvis alle dele af landet skal med på den grønne omstilling:

- Indtil videre er det primært folk, der er godt ved muffen, der har haft råd til de grønne biler. Og der er prisen på en elbil stadig sådan, at der vil være mange, der ikke har råd til at skifte. Der er ingen snuptagsløsninger. Men man kan blive nødt til eksempelvis at overveje nogle afgiftsmodeller, hvor man eksempelvis har lavere afgifter i dele af landet, hvor der er langt mellem bilerne, siger Steffen Damsgaard.

Han tilføjer, at mange borgere på landet har en eller to biler, fordi de ikke har et alternativ, som mange har i storbyerne:

- Der er altså ikke en metro eller en bus, der kommer jævnligt forbi. Så man må sikre, at der er reelle alternativer, der er tilgængelige og til at betale for borgerne på landet og i provinsen. Herunder, at der er ladestandere nok i alle dele af landet, siger Steffen Damsgaard.

Netop et bud på fremtidens infrastruktur omkring ladestandere, ventes Bilkommissionen at komme med deres bud på inden årsskiftet.

- Min og mange andres oplevelse er, at der i dag er for langt mellem ladestanderne rundt om i landet. Skal vi forvente, at der er stor mobilitet og folk også kan rejse rundt i Danmark som gæst og turist i en elbil, så skal der være ladere overalt. Det vel og mærket hurtigladere, hvor man kun skal vente 15 til 30 minutter på at få ladet bilen op. Også her venter der nogle kæmpe investeringer, der skal findes penge til, siger Steffen Damsgaard.

