Se billedserie Peter Seier Christensen (NB) forklarer, at partiet har valgt at være med i ?Aftalen om grøn omstilling af Dansk landbrug?, selvom man ikke er med i klimaaftalen. Foto: Steen Brogaard

Send til din ven. X Artiklen: Landbrugsaftale: Fra 'månelanding' til 'mindst skadelig' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Landbrugsaftale: Fra 'månelanding' til 'mindst skadelig'

Sjælland - 05. oktober 2021 kl. 20:09 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Ligesom der er forskel på, hvilket tillægsord henholdsvis Nye Borgerliges Peter Seier Christensen og Radikale Venstres Zenia Stampe bruger til at beskrive den aftale om grøn omstilling af landbruget, som regeringen landede sammen med ni af folketingets partier mandag aften, så er der også stor forskel på graden af begejstring i de to lejre. De er heller ikke enige om, hvad aftalen kan komme til at betyde for de tusinder, der direkte eller indirekte er tilknyttet landbruget i region Sjælland og det øvrige Danmark.

- Det er Ikke nogen hemmelighed, at vi ikke synes, at det er en god ide, at vi går enegang med reduktionsmål, der er væsentlig højere end de fleste andre lande. Men når det skulle være, så var det vores opgave at lande det, så det blev mindst skadeligt for landbruget. Her har blå blok stået sammen skulder ved skulder. På den måde er vi tilfredse med aftalen, og det kunne have været langt værre, siger Peter Seier Christensen (NB), der er Nye Borgerliges landbrugs, klima- og miljøordfører.

Lidt anderledes er reaktionen fra Zenia Stampe (R), der er sit partis ordfører inden for landbrug, miljø og natur.

- Jeg er meget meget tilfreds og meget meget glad. Jeg havde slet ikke forestillet mig, at det var muligt at lande så ambitiøs en aftale, der blev så bred. Det var en overraskelse og det umuliges kunst, at det pludselig kunne lade sig gøre, og regeringen fandt ekstra penge for, at de blå kunne komme med ombord. Det er en aftale, hvor vi fik ambitionerne, og de blå fik ekstra økonomi. Vi er kommet sent i gang, så det er en gigantisk opgave, nærmest et månelandingsprojekt, siger Zenia Stampe

Hos Nye Borgerlige og Peter Seier Christensen fremhæver man to - for dem at se - knaster, som blå blok har høvlet af. Det gælder i forhold til kvælstofregulering og finansiering af hele pakken. I sidste øjeblik blev der tilføjet 3,8 ekstra milliarder kroner til aftalen og kvælstofaftalen udmøntes med kollektive virkemidler, som ikke rammer de enkelte landmænd så hårdt, som regeringen spillede ud med, mener Peter Seier Christensen.

Mere end bacon For Radikale Venstre har de ekstra penge ikke været så afgørende, fortæller Zenia Stampe. Partiet mener modsat Nye Borgerlige ikke, at man rammer konkurrenceevnen negativt ved at stille lidt ekstra krav til landmændene.

- Landmændene kan være rolige, vi har fundet en balance, der ikke fører til afvikling i landbruget. Vi sikrer et mere grønt landbrug med mere plads til natur, hvor landmændene får incitamenter til miljøtiltag, og de store klimatiltag bliver finansieret gennem statslige midler, siger Zenia Stampe.

Samtidig mener hun, at det kan stille Danmark godt at gå foran.

- Aftalen gør en forskel for landbrugs- og fødevareproduktion i hele verden. Alle vil kigge til Danmark, fordi vi går foran. Det vi kan udvikle i Danmark, kan vi rulle ud i stor skala, og vi vil gerne eksportere viden, teknologi og nye grønne fødevarer - ikke kun smør og bacon, siger den radikale ordfører.

Hos Nye Borgerlige mener man, at det med den nye aftale er blevet sværere at være landmand, men de har valgt at være med for at påvirke den og for at kunne sidde med ved bordet, når der skal følges op på aftalen i 2023. Problemet er først og fremmest ulige konkurrence, mener partiet.

- Det har ikke nogen som helst effekt, at vi gør noget her i Danmark, hvis omverdenen ikke følger med. Jeg er af den holdning, der siger, at det er naivt at tro, at for eksempel kineserne kigger på Danmark og lader sig inspirere af det. Det sker ikke med lande uden for Europa. Vi skal udvikle teknologier, der er rentable for at klare os, siger Peter Seier Christensen.