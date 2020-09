Læs eller genlæs: Bedre sexliv: Jordemoder vinder pris for opfindelse

Se billedserie - Jeg har opfundet det redskab, jeg selv har savnet, siger Malene Hegenberger. oto: Jørgen C. Jørgensen

Sjælland - 12. september 2020 kl. 00:00 Af Tine Fasmer

Malene Hegenberger, jordemoder på Slagelse Sygehus, har fået en pris for sin opfindelse:

En plastikbøjle, der gør det lettere og hurtigere for jordemødre at sy bristninger efter fødslen. For når en kvinde har født, og baby er kommet op på maven, er jordemoderens arbejde ofte langt fra slut.

Hvis den nybagte mor er bristet eller blevet klippet i mellemkødet under fødslen, skal der sys.

Det sker for otte ud af 10 førstegangsfødende kvinder.

- Hvis der er noget, unge kvinder er bange for, så er det syningen. De er ikke så bange for, at de får ondt under fødslen. Ud over om der imod forventning skulle ske noget med babyen, så er de bange for, at de går meget i stykker, fortæller jordemoder og iværksætter Malene Hegenberger.

Fakta Malene Hegenberger begyndte at nørde med at udvikle et nyt redskab - speculum - i 2015.

Siden fik hun hjælp af Opfinderrådgivningen hos Teknologisk Institut.

Hegenberger Speculum kom på markedet i efteråret 2019.

SN-Fakta: Det er udviklet med startkapital fra investeringsselskabet Capnova.

Medejer er jordemoder, phd. Sara Fevre Kindberg, samt hjerte-lunge kirurg Niels Katballe og ingeniør Peter Heydorn. Hun har opfundet og fået verdenspatent på »Hegenberger Speculum«, en blød og bøjelig plastikbøjle med 3 holdefunktioner. Den gør det lettere og hurtigere for jordemoderen at sy bristninger efter fødslen.

Malene Hegenbergers opfindelse har vundet Danish Design Award i kategorien »Better Work«.

- Det er ikke blot en anerkendelse af, at vi har lavet et godt design. Men det er også en anerkendelse af, at det er på tide, at jordemødre får et redskab, som letter vores arbejdsforhold. Vi sidder ellers i ret akavede stillinger, når vi skal skabe oversigt med fingrene eller undervise jordemoderstuderende, siger Malene Hegenberger.

Syet lidt i blinde Bøjlen sikrer, at kvindens vagina står en smule åben, så jordemoderen ikke skal lede efter bristningen igen og igen. Det nye redskab gør syarbejdet mindre smertefuldt for kvinden på grund af mindre berøring og mindre besværligt for jordemoderen.

- Gennem 20 år har jeg set rigtigt mange kvinder havde ondt under »sutureringen« (syningen, red.), som sagtens kan tage op til 50 minutter, og jeg har set rigtigt mange klinikere have svært ved at kunne komme til. Ja. jeg har jo selv været en af dem. Vi har syet mere eller mindre i blinde, fordi vi hele tiden har skullet ind og finde bristningen med fingrene efter hvert sting, vi har fået slidte skuldre og arme, når vi har måttet holde væv til side med den anden hånd, siger Malene Hegenberger.

Fortsætter på fødegang Hun er både uddannet sygeplejerske og jordemoder, og hun har arbejdet i USA, England, Norge, Caribien og været på udveksling i Slovenien. Men i dag bor familien i barndomsbyen Karrebæksminde tæt ved Malene Hegenbergers forældre.

Selv om der går tid med virksomheden arbejder hun stadig 20 timer om ugen på Slagelse Sygehus.

Arven fra en anden iværksætter-jordemor Malene Hegenberger oplever, at hun går i fodsporene af en fransk jordemoder og opfinder, der i det 19. århundrede satte sig varige spor inden for fødselshjælpen og den medicinske viden om kvinders underliv.

- Marie-Anne Boivin, der døde i 1841, opfandt det første vaginale speculum. Så det er saftsuseme da også på tide, at vi får noget nyt, påpeger Malene Hegenberger.

Marie-Anne Victoire Gillain Boivin (1773 – 1841) var også en af de første, der brugte et stetoskop til at lytte til fostrets hjerte og publicerede artikler om årsager til abort samt urinvejs- og underlivssygdomme. Malene Hegenberger oplever, at hun går i fodsporene af en fransk jordemoder og opfinder, der i det 19. århundrede satte sig varige spor inden for fødselshjælpen og den medicinske viden om kvinders underliv.- Marie-Anne Boivin, der døde i 1841, opfandt det første vaginale speculum. Så det er saftsuseme da også på tide, at vi får noget nyt, påpeger Malene Hegenberger.Marie-Anne Victoire Gillain Boivin (1773 – 1841) var også en af de første, der brugte et stetoskop til at lytte til fostrets hjerte og publicerede artikler om årsager til abort samt urinvejs- og underlivssygdomme. - Det kan jeg slet ikke undvære. Et sygehus er det mest fantastiske sted at arbejde, og jeg har fået stor opbakning til at kunne få mit skema til at gå op med rejser i forbindelse med det her, siger hun.

Væk med tabu Malene Hegenbergers nye hjælpemiddel kom ud på markedet i efteråret 2019. Det produceres i Sverige og sælges i Norge, Sverige og Danmark. Ambitionen om nye markeder er sat lidt på standby af coronal-krisen.

- Jeg har opfundet det redskab, jeg selv har savnet. Der er så meget tabu omkring følgerne af bristninger, der ikke er blevet syet rigtigt. Der er prestige i, at der bliver født en sund baby, der er prestige i, at mor ikke dør. Men hvordan hun har det efter fødslen, det har der ikke været så meget fokus på, siger Malene Hegenberger og tilføjer:

- Men det er helt utroligt vigtigt, for det har stor effekt på ens daglige kropsfunktioner, selvopfattelse og ens seksualitet. Men der er så meget tabu, stadigvæk. Når man har født, går man hjem med en baby, en oplevelse og et underliv. og det underliv skal fungere. Syningen skal gøres ordentligt, ligesom alle andre kirurgiske produrer. Man skal kunne have vandladning uden at have ondt, man skal kunne have afføring uden at have ondt, og man skal have et godt intimt liv uden at have ondt. Nogle kvinder tror, at de (varige skader, red.) er en naturlig del af at have født. Hvis man har ondt i sin skulder, eller ikke kan synke ordentlig, så accepterer man det jo heller ikke bare. Det skal man heller ikke med en skade i underlivet, man skal i hvert fald vurderes af en specialist.

Sådan ser Hegenberger Speculum ud. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ideen kunne bære Hun begyndte at nørde derhjemme med en løsning for omkring fem år siden - med saks, papir og lim.

- Jeg gik stille med det i begyndelsen. Da jeg henvendte mig til Opfinderrådgivningen, var det første gang, at jeg fik et fortroligt sted, fortæller Malene Hegenberger, der siden fik et tæt samarbejde med jordemoder og ph.d. Sara Kindberg, der er specialist i syninger og efteruddanner jordemødre på alle sygehuse i Skandinavien.

Med i firmaet er også makkerparret bag et lungekirurgisk instrument: hjerte-lunge kirurg Niels Katballe og ingeniør Peter Heydorn.

Bæredygtighed er væsentlig for »Hegenberger Speculum Aps«.

- Hvis man skal tænke miljø, er man nødt til at indtænke hele cyklussen. Det er vigtigt for mig, at vi undgår at bruge så meget vand; når vi vasker instrumenter på min afdeling på Slagelse Sygehus, bruger vaskemaskinen 88 liter vand pr. gang. Vores speculum er af plastik, for metal blev for skarpt, og det kan ikke lade sig gøre at bruge bambus eller lignende, for det skal være godkendt til medicinsk brug, forklarer Malene Hegenberger, der er sikker på, at der med tiden bliver udviklet nye, brugbare, genanvendelige materialer.