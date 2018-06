Lærlinge-krav hjalp Morten til en praktikplads

Morten Jørgensen søgte og søgte indtil han endelig fandt en elevplads som tømrerlærling hos EK Entreprise på byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Sjælland - 04. juni 2018 kl. 12:09 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Entreprenører, der vil bygge Region Sjællands nye sygehuse, skal som led i regionens sociale klausuler, leve op til krav om lærlinge på byggepladserne. Og det er de faktisk ret gode til, viser nye evaluering fra regionen.

Regionens krav til virksomhederne er blandt andet kommet Morten Jørgensen fra Køge til gavn.

Tidligere i år blev han færdig med de første skoleforløb på tømreruddannelsen. Men det kneb med at finde en praktikplads.

Så han begyndte på EUC Sjællands praktikcenter i Køge, hvor han dels arbejdede på at bygge et redskabsskur og dels søgte efter en »rigtig praktikplads«.

- Forløbet på praktikpladscentret var egentligt fint. Det var faktisk bedre, end jeg havde forestillet mig. Men jeg vil helst ud og arbejde i den virkelige verden. Men det kan godt være svært at få en praktikplads, når man ikke kender nogen i branchen i forvejen. I min familie er der ikke en eneste håndværker. Næsten alle arbejder på kontor, bortset fra en fætter, der arbejder som vagt, og en anden der arbejder som steward, fortæller Morten Jørgensen til aviserne DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske.

- Man siger på skolerne, at man skal søge 30 steder, før man lykkedes med at få en praktikplads. Og det passer i hvert fald i mit tilfælde, tilføjer han med et grin.

Den 18årige køgenser fik for et par måneder siden elevplads hos entreprenørvirksomheden Ek Entreprise, der lige nu er i gang med at bygge den første nye bygning på det nye Sjællands Universitetshospital i Køge.

Den såkaldte Vidensbygningen bliver et 4000 kvadratmeter toetagers byggeri, der skal stå klar til efteråret med konference- og mødefaciliteter for sygehuspersonale og forskere.

- Vi er i gang med at opbygge stålvægge af gips, stål og så isolering. Det kan godt være en lille smule ensartet. Men jeg kan godt lide arbejdet.

Det er sjovt at være med til at opbygge noget rum for rum. Det bliver også lidt stort en gang at kunne sige til mine børn: »Se, det har far været med til at bygge«, siger Morten Jørgensen.

- Jeg er rigtig glad for at være i lære i EK Entreprise. Det er super godt sted at være, jeg får stort set lov til at lave det samme som svendene her på byggepladsen, og de er rigtig gode til at lære mig op, fortæller Moren Jørgensen, der har lærlingekontakt i EK entreprise indtil årsskiftet, hvorefter han skal tilbage på skolebænken.

Eksempler på lærlinge-krav fra evalueringen. I parentes det faktisk opgjorte antal timer:

Vidensbygningen på Sjællands Universitetshospital i Køge: 8 pct. af arbejdstiden. (18,2 pct. i 2017)

Nyt sengeafsnit på Sjællands Universitetshospital i Køge: 4,25 årsværk. (5 procent i 2017)

Nyt Slagelse sygehus: Min. 3 pct. af arbejdstiden. (6,6 pct. i 2017)

Ombygning af Synscenter Refsnæs: Min. 6 pct. af det samlede antal timer. (4 pct. i 2017, 16 pct. i 2016).

Ved udvidelse og renovering af Roskildehjemmet: min. 8 pct. (39,7 pct. i 2017).

Kilde: Region Sjælland.