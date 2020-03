Ane Myjak Barfod har nok at se til med sine to egne børn, femteklassen på telefon og computer og fra næste uge også vagter i nødpasningen i SFO?en. Privatfoto

Lærer rækker ud til hver enkelt elev

Sjælland - 30. marts 2020 kl. 11:04 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolen er lukket, så lærerens omsorg for den enkelte elevs trivsel er blevet telefonisk.

Ane Myjak Barfod er lærer på Møn Skole afdeling Hjertebjerg, hvor hun har femte klasse i dansk, matematik, madkundskab, natur og teknik og hele skolen (0.-6.) i musik.

Hun har taget telefonen systematisk i brug for at få ordentlig kontakt med alle sine elever og deres forældre.

- Jeg lå og vendte og drejede mig i sengen en søndag aften, og så besluttede jeg mig for at ringe til alle familier. Det er blevet modtaget superfint, for det er jo bestemt ikke, fordi jeg vil holde øje med dem, tværtimod vil jeg gerne høre, hvordan det går og hjælpe, hvis jeg kan, siger Ane Myjak Barfod.

Hun bor dør om dør med en veninde, der ligesom hun selv har børn i fire- og seks-årsalderen.

- Det gav mig noget af en aha-oplevelse, da jeg oplevede, hvordan hun kæmpede for at logge på, da hun skulle hjælpe sin søn med at komme i gang med 1. klasses opgaver. Hun havde ingen ide om, hvad hun skulle gøre. Nogen gange forventer vi nok lidt for meget af forældrene, siger Ane Myjak Barfod og tilføjer:

- Jeg ved jo godt, at familierne er pressede, nogen skal arbejde hjemme, og andre går stadig på arbejde og er nødt til at hjælpe børnene med skolen, når de kommer hjem.

Omkring en fjerdedel af hendes 21 elever i femte klasse er ordblinde, og dem er hun særligt bekymret for i denne tid.

- Dem, der har det fagligt svært, er jeg jo vant til at have under mine vinger. Dem, der i forvejen kører derud af, de giver den bare gas nu også. Men de ordblinde runder jeg lige lidt mere. Nogen af dem ringede jeg allerede til i sidste uge og forklarede: Jeg regner ikke med, at du laver hele det forløb fra Gyldendal, jeg lægger ud. Men du skal læse hver dag, og du skal lave de her opgaver, så er det fint.

Overskuelighed Hun har forsøgt at gøre undervisningsmaterialer og opgaver så overskuelig som mulige for hendes klasse.

- Jeg tyvstjal en idé fra en facebookgruppe for os, der underviser på mellemtrinnet, og har lagt al undervisning for en uge ind i en tredelt tabel med opgave, henvisning til hjemmeside med et link, og et felt, hvor der kan krydses af, når opgaven er løst. Så behøver de ikke sidde og åbne Gyldendal, Aula og alle de andre portaler, eleverne kan gå direkte til det rigtige sted, siger Ane Myjak Barfod og tilføjer:

- Der er virkelig pres på systemerne, »Min uddannelse« har været nede flere gange, og vi lærere er blevet opfordret til ikke at bruge Aula om dagen, men kun om morgenen og om aftenen.

Hendes klasse arbejder i Google Classroom, hvor de kan »mødes« virtuelt i undervisningen alle sammen på én gang. Men hun er ikke i tvivl om, at den manglende direkte kontakt i skolen har en stor betydning, især hvis coronakrisen lukker skolerne endnu længere end blot til efter påske.

- Der mangler jo hele dannelsesperspektivet ved at gå i en klasse og lære at gebærde sig. Det får man jo ikke, når børnene kun er hjemme hos mor og far. Og børnene keder sig helt vildt. De savner hinanden og skolen. Det er tydeligt, at selv om de kan synes, at skolen er kedelig, så er der nogle helt andre kvaliteter end kun at mødes online.

SFO skal også passes Hendes mand går på arbejde, og Ane Myjak Barfod er også selv sat på vagter i nødpasningen i skolens SFO.

- Jeg passer min venindes børn ind i mellem, så hun kan få købt ind, og hun hjælper med at passe mine børn, når jeg skal på arbejde. Der har ikke været så mange børn i nødpasning endnu, så min første vagt blev aflyst, og der er en pædagog, som har taget stort set hele ugen. Men fra næste uge er der seks-syv børn, så der skal vi holde åbent hele dagen. Det kommer til at lægge pres på.

